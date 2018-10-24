Браво, Кремль! Путин признал победу Украины в войне.
Что означают санкции РФ против Украины?
1. Путин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, политика РФ в Украине потерпела крах. Для США санкции против РФ это инструмент наказания Путина рублем. А санкции РФ против Украины означают постройку непреодолимого в перспективе барьера, который будет все выше и выше. "Гибридная" войны нацелена на поглощение Украины, а санкции - это отторжение. Россия отказывается от поглощения Украины и начинает выстраивать противостояние с нами как с независимым государством. Да! Это полностью отвечает целям и украинской политики. Значит, мы выстояли в тяжелейшей борьбе.
2. Кремль признал, что православная церковь в Украине - это политический вопрос, и инструмент российской политики, и пошел на открытый конфликт, который, несомненно, придаст дополнительную политическую динамику процессу создания независимой и единой украинской православной церкви.
3. Разрыв многих существующих экономических связей, и блокада новых проектов экономической кооперации Украины и РФ. Теперь риски очень высоки, и наш бизнес продолжит сворачивание активности в РФ, все более активным станет переориентирование на Запад и Европу. Украинская экономика с трудом отрывается от РФ, и разрыв связей по инициативе РФ делает этот процесс максимально масштабным.
4. Составление списков физических лиц, которые действуют против интересов РФ - это сразу позволит определить кто сделал достаточно, чтобы считаться настоящим врагом кремлевского мира. Украинские политики-патриоты теперь получат важную строку в биографии - был ли под российскими санкциями?
5. Составление списков нежелательных лиц приведет к ответным мерам со стороны Украины. Общество поймет, что Россия не хочет быть партнером Украины, что РФ нацелена на конфликт. Таким образом, круг активных антироссийских политиков будет расширяться.
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