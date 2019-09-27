Путін постарався? У США різко висловилися про скандал навколо Трампа і Зеленського

Росія може бути причетна до скандалу з телефонною розмовою президента США Дональда Трампа і лідера України Володимира Зеленського.

Як передає NewsWeek, таку заяву зробила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка почала процедуру імпічменту Трампа.

За її словами, ситуація вкрай нагадує скандал з втручанням Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

"До речі, я думаю, що Росія доклала до цього руку", - заявила Пелосі, не пояснивши конкретно, яким чином.

Зеленський і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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