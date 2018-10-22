Путінське правління – це ракова пухлина на тілі Росії, яка пустила метастази по всьому світу

Владімір Путін перейшов Рубікон неповернення. Він приватизував на свою користь всю владу над Росією і вже ніяк відмовитися від цього не зможе. Але жадібність його й погубить. Адже добровільно піти він не хоче, а яка доля спіткала подібних йому диктаторів добре пам’ятає.

Приклади румунського комуністичного узурпатора влади Ніколає Чаушеску, іракського тирана Саддама Хусейна і лівійського диктатора Муаммара Каддафі наглядно показують чим закінчують ті, хто так намертво чіпляється за владу.

У свою чергу, біографії колишнього президента СРСР Міхаїла Горбачова і екс-президента України Леоніда Кравчука доводять, що ті, хто за владу не тримаються, мають усі шанси прожити ще довго. Але Путін добровільно вибрав для себе шлях Каддафі.

Що є небезпечним не тільки для нього, а й для Російської Федерації. Незмінність влади загрозлива для Росії тим, що в момент ліквідації тиранів настає безвладдя, котре чревате розвалом держави.

Путіну здається, що він вже отримав статус бога й буде жити і правити вічно. Та так не буває. І історія розставить все на свої місця.

А тоді розкриється таке про цю істоту і його подільників, про те, що вони всі творили, що трагедія в будинку Театрального центру на Дубровці під час мюзиклу "Норд-ост", підводний човен "Курськ", підриви багатоповерхівок у Москві здадуться квіточками, в порівнянні з тим, про що ми ще не знаємо про цей кримінальний і клептократичний путінський режим.

Навіть пропиті і просочені наскрізь телевізійною пропагандою ватники, котрі масово за нього голосували і його підтримували, будуть шоковані, коли на суді над Путіним нададуть беззаперечні докази того, що він не просто ворог російського народу і держави, а він самий справжній ворог здорового глузду і всієї людської цивілізації взагалі.

Зрозуміло, що путінське кримінальне угрупування добровільно владу ніколи не віддасть. Занадто тяжкий вантаж гріхів і мільярдів доларів награбованих у народу. Всі важелі влади у них, і підібрані кадри у владі, за їхнім образом і подобою, все зроблять як треба.

Влада захоплена бандитами. І росіяни або приречені на тотальне розграбування і знищення, або мають самі вирішити питання з цими безмежівщиками.

Новітня трагедія російського народу почалася тоді, коли нікому невідомий сіренький полковник КГБ, волею колишнього президента Росії Бориса Єльцина, злетів на Олімп влади, а сутність залишилася та ж.

Путін - дріб’язкова і малоосвічена зазнайка. А глибоко під шкірою – невпевнений в собі колишній пітерський пацан, який трясе своїми старечими обвислими грудними м’язами перед усім світом, в надії спокусити шанувальників. І спокушає. Таких же гопників і інфантилів.

Вихована і освічена людина так ганьбливо себе виставляти не може. Совість не дозволить. А гопникам, чим ганьбливіше, тим краще.

Вражає, що він так довго тримається на владному Олімпі. Путіна колись так довго визнавали на міжнародній арені тільки з останньої надії – дати Росії можливість піднялися духом після 70 річного комуністичного пекла.

А вийшло жахливо, Росія зовсім розперезалася. У Москві повірили в те, що якщо їх будуть боятися, то поважатимуть.

Хоча ніхто кремлівців не лише не поважає, але і не боїться. Проте побоюються, як важкого психічнохворого.

Тому необхідно прийняти усі можливі заходи до повної ізоляції цього хворого, у якого наявний у важкій формі діагноз – шовіністична імперська шизофренія.

У росіян був вибір, вони його зробили. І він приведе їх до повної деградації і катастрофи. Раби не шукають свободи, раби порівнюють господарів і мріють про доброго хазяїна.

Вони просто тупо терплять, коли Росією більше 18 років править спецуповноважений від кегебістської мафії, який справляє враження негідника, що повністю втратив здоровий глузд. Цей покидьок знищує свою країну і для себе приготував жахливий фінал.

Добре видно морально-духовний рівень цих сьогоднішніх упирів, які окупували Росію, щоб дати їй черговий страшний урок.

Чекіст, він і на посаді президента, чекіст, що можна від цих осіб очікувати: тільки підбурювань, маніпуляцій, вбивств, брехні, обмов, тобто усього того, чого їх вчили в спецслужбових закладах.

Ця злочинна камарилья абсолютно не зацікавлена в стабільності і економічному процвітанні Російської Федерації. Для них – чим гірше, тим краще.

Новини Правилом хорошего тона в России остается вранье

Путінське правління – це ракова пухлина на тілі Росії, яка пустила метастази по всьому світу. І імунна система світового порядку вже не здатна дипломатичними і санкційними методами погасити її зростання.

Тому поки світова спільнота не знайде інструментів, щоб її видалити, доти цей процес проникнення триватиме.

Росіяни вже давно втратили відчуття різниці між добром і злом. Вбивства і замахи у них стали буденністю.

А сам Путін патологічно ненавидить людей. За час його правління стало зрозуміло, що пересічні громадяни Росії для нього всього лише біологічне сміття. Але він сам не хто інший, як мракобіс, що з’їхав з глузду. То ж чи не пора вже самому Путіну на смітник історії?

Він сам вибрав свою долю. Так воздасться йому за все по заслугах. У Міжнародному суді в Гаазі будуть зобов’язані детально розглянути усі його злочини. Починаючи від вбивств Собчака і Немцова до анексії Криму, окупації частини Донбасу і багаторічної гібридної війни з Україною.

І суд над Путіним мають транслювати всі провідні світові телеканали. Весь світ повинен побачити засудження злочинів міжнародного терориста Путіна. Інакше людство не зможе очиститися від скверни путінізму, який злочинними методами відкинув цивілізаційний розвиток Росії на багато десятиліть назад.