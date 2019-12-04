Путін – не ворог: президент Польщі зробив скандальну заяву

У Польщі немає підстав називати Росію ворогом НАТО, хоча деякі її дії "неприйнятні".

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції після завершення засідання зустрічі лідерів НАТО в Лондоні, передає "Європейська правда".

"Немає ворогів. НАТО ніхто не атакує! А якщо і атакують, то це роблять хіба що недержавні актори, а саме терористи. Ми не можемо говорити про "ворога" в відношенні будь-якої держави", – заявив Дуда.

При цьому він додав, що агресія Росії проти України є неприйнятною для Польщі і НАТО.

"І хоча ми засуджуємо дії Росії, які не є прийнятними, все одно не йдеться про ворожнечу. Росія проводить такі дії в останні 11 років, це почалося з нападу на Грузію, продовжилося в Криму. Далі, в подіях в Донецьку і Луганську роль Росії також була дуже сильною, це не підлягає сумніву", – сказав він.

Анджей Дуда

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО не хоче нової гонки озброєнь з Росією, але в той же час вважає жорсткою свою політику по відношенню до Москви.

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