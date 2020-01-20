Путін нахабно бреше: Сайдік сказав, хто воює на Донбасі

Сторонами конфлікту на Донбасі є Україна і Росія. Підтвердженню цього є підписи представників країни під Мінськом угод.

Про це заявив представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік "Комерсанту".

"Якщо подивіться на мінські угоди, на те, як вони підписані в оригіналі, ви побачите підпису Хайді Тальявіні, Леоніда Кучми і Михайла Зурабова. Потім пропущено відстань - і є Захарченко і Плотницький. Чому нагорі Україна і Росія? Вони хіба не сторони конфлікту? Саме тому вони стоять нагорі. І є один посередник - ОБСЄ ", – заявив Сайдік.

Він підкреслив, що Росія не є посередником в конфлікті.

"Візьмемо останній закон так званої" ЛНР "про так званої кордоні: про те, що державний кордон - це вся область. Чи вважає Росія, що це сумісно з мінських угодами, в яких йдеться про окремих районах Донецької і Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає мінським угодами? Ні! Де голос Росії? Посередник іноді зобов'язаний говорити відкрито. Якщо він мовчить, то є припущення, що він згоден. Це тільки один приклад ", – додав Сайдік.

"Якщо ви читаєте звіти спільної моніторингової місії, то 80 – 90% відмов у доступі доводиться на так звані республіки. Де тут посередництво Росії? Якщо хтось посередник, то він повинен діяти як посередник. А якщо посередник на одній стороні, то він не посередник, а "одностороннік", – сказав Сайдік.

За його словами, в Мінських угодах написано про особливий статус для Донбасу "на тлі загальної децентралізації України".

"Ніяких інших слів і понять там немає. Росія, мені здається, поки відмовляється говорити про те, як буде відновлена територіальна цілісність України відповідно до духу і букві мінських угод", – заявив він.

Росія є стороною конфлікту на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія неодноразово заявляла, що не є стороною конфлікту на Донбасі. При цьому дані заяви не раз спростовувалися доказами присутності російських військових. Так Росія перекинула на Донбас бійців з підрозділу спеціального призначення та так званих "козацьких формувань" для ротації і посилення окупаційних військ.

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