Путін і Обама під час Майдану уклали таємну угоду щодо України: про що мова

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що під час телефонної розмови з президентом США Бараком Обамою у 2014 році уклав таємні домовленості щодо України.

Однак, стверджує він, американська сторона їх не виконала. Такі висловлювання прозвучали в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну для фільму "У боротьбі за Україну", передає ТАСС.

При цьому глава російської держави відмовився розповісти деталі тієї бесіди, пославшись на її конфіденційний характер.

Володимир Путін і Барак Обама RT

"Ви знаєте, Обама вже не президент, але тим не менш є певні речі, про які ми не говоримо. У всякому разі можу сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані", – заявив Путін.

"Я б на цьому обмежився, не став би в деталі вдаватися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін також заявив про неминуче відновленні відносин з Україною.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!