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Путін і ''мрець'': російські ЗМІ жорстко зганьбилися. Фотофакт

63.5тЧитати матеріал російською

Видання "Газета.ru" опублікувало в новині про прибуття президента РФ Володимира Путіна до Стамбулу фотографію, на якій лідер Кремля спускається по трапу з послом Росії Андрієм Карловим, якого вбили два роки тому.

Помилку досить швидко виправили, проте OBOZREVATELвстиг зафіксувати цей момент. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли про прибуття Путіна на чотиристоронній саміт з питань сирійського регулювання.

27 жовтня в Стамбулі пройде зустріч глав Росії, Туреччини, Франції та ФРН. З аеропорту президент РФ відправився до палацу Вахдеттін.

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Путін і ''мрець'': російські ЗМІ жорстко зганьбилися. Фотофакт

Володимир Путін з Андрієм Карловим

Путін і ''мрець'': російські ЗМІ жорстко зганьбилися. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлова застрелили в грудні 2016 року в Анкарі під час відкриття фотовиставки "Росія очима турків". Москва кваліфікувала цю подію як теракт . При цьому самого зловмисника застрелили на місці.

Читайте всі новини по темі "курйози" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
курйози
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
путен: - Товарисчи,последнее время ходят слухи, что вместо меня кругом возят чучело... Это неправда... На самом деле вместо чучела возят меня...
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Галицький Данило
Галицький Данило
И ничего вы там не успели с ,,Газета.ру'', у них произошёл контакт с паралельным миром.
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