Путін і ''мрець'': російські ЗМІ жорстко зганьбилися. Фотофакт

Видання "Газета.ru" опублікувало в новині про прибуття президента РФ Володимира Путіна до Стамбулу фотографію, на якій лідер Кремля спускається по трапу з послом Росії Андрієм Карловим, якого вбили два роки тому.

Помилку досить швидко виправили, проте OBOZREVATELвстиг зафіксувати цей момент. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли про прибуття Путіна на чотиристоронній саміт з питань сирійського регулювання.

27 жовтня в Стамбулі пройде зустріч глав Росії, Туреччини, Франції та ФРН. З аеропорту президент РФ відправився до палацу Вахдеттін.

Ця будівля належала останньому султану Османської імперії Мехмеду VI Вахідеддіну. У ній і пройдуть зустрічі.

Володимир Путін з Андрієм Карловим

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлова застрелили в грудні 2016 року в Анкарі під час відкриття фотовиставки "Росія очима турків". Москва кваліфікувала цю подію як теракт . При цьому самого зловмисника застрелили на місці.