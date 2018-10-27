Путін і ''мрець'': російські ЗМІ жорстко зганьбилися. Фотофакт

Видання "Газета.ru" опублікувало в новині про прибуття президента РФ Володимира Путіна до Стамбулу фотографію, на якій лідер Кремля спускається по трапу з послом Росії Андрієм Карловим, якого вбили два роки тому.
Помилку досить швидко виправили, проте OBOZREVATELвстиг зафіксувати цей момент. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли про прибуття Путіна на чотиристоронній саміт з питань сирійського регулювання.
27 жовтня в Стамбулі пройде зустріч глав Росії, Туреччини, Франції та ФРН. З аеропорту президент РФ відправився до палацу Вахдеттін.
Ця будівля належала останньому султану Османської імперії Мехмеду VI Вахідеддіну. У ній і пройдуть зустрічі.
Володимир Путін з Андрієм Карловим
Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлова застрелили в грудні 2016 року в Анкарі під час відкриття фотовиставки "Росія очима турків". Москва кваліфікувала цю подію як теракт . При цьому самого зловмисника застрелили на місці.
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