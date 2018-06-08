Для полноты процесса.

Последние выступления Андрея Макарова, руководителя бюджетного комитете Госдумы, могут быть существенной частью обвинительного заключения на процессе Путина-Медведева и их подельников. Главное, что им вменяется: они отказали России в народоправстве, а за то, что граждане с этим согласилось, позволили их личным доходам расти намного быстрее, чем производительность труда. Откупались…

Новини Россия до сих пор на коленях

Эту мысль он выражает не так прямо, но вполне доступно. Тут ничего нового, но он отменно живой, страстный, отважный, образованный и осведомленный человек, и это придает его речам яркость и убедительность новизны. Их воздействие такое сильное, что ничего не остается, как для полноты процесса выступить нет, не его оппонентом, а их защитником, что не одно и то же. Подчеркиваю: для полноты процесса. Так вот, дамы и господа присяжные. Все эти годы Путин и компания, они до потери пульса боялись России и за Россию. Они не верили, что демократия может привести ее к добру. Перед их взором – отнюдь не мысленным! – все время стояла Чечня и весь Кавказ, Татарстан и пр. вплоть до Якутии, не говоря о Москве.

Если они, Путин и его люди, скажут здесь, на этом суде, что именно ради сохранения государства – и ни для чего больше! - они сознательно откупались не только от населения, но и от комсостава, способного держать его в повиновении, но не желавшего делать это за так, - поверьте им, дамы и господа присяжные! Они, конечно, чувствовали, что подведут отечество к катастрофе, но они - люди русские, и как таковым им думалось: авось, пронесет…