Путін і Ко розділили море: озвучено важливий нюанс угоди десятиліття

Переговори про встановленню кордонів у Каспійському морі між п'ятьма прибережними країнами (Росії, Казахстану, Ірану, Азербайджану і Туркменістану) тривали 22 роки через зацікавленість держав у нафті і газі, на які багатий цей регіон.

"Якщо ж всі погодилися, отже задоволені, знайшли компроміс", - сказав у коментарі OBOZREVATEL юрист-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-представник України в Раді ООН з прав людини Володимир Василенко, додавши, що тепер усі взаємини між сусідами є лише справою держав каспійського регіону.

"Переговори, що стосуються кордонів, особливо морських, завжди складні і вимагають часу. Тим більше у Каспійському морі величезні запаси нафти, газу та інших корисних копалин, тому тут є інтерес держав - від того, як будуть проведені лінії морських кордонів, залежатиме доступ до нафти і газу", - пояснює міжнародник.

До того ж може зрушитися процес будівництва газопроводів по дну Каспію з Туркменістану через Азербайджан до Європи, на яке Росія хотіла отримати право вето.

"Так, Росія хотіла контролювати і деякий час контролювала поставки газу з Туркменістану. Як сьогодні буде - не знаю. Ми поки не бачили тексту договору", - підсумував посол.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що єдиний спосіб припинити провокації РФ у Азовському морі і Керченській протоці - встановлення державного кордону між країнами.

Нагадаємо, Росія в Азовському морі змінила модель поведінки - почала затримувати іноземні судна у Керченській протоці. Це, зі свого боку, впливає на економічну привабливість України.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна підтримує введення санкцій щодо російських портів на Чорному морі у відповідь на блокаду російською владою Азовського моря для українських суден.