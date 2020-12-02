Путін доручив почати масштабну вакцинацію від COVID-19, лікарі почали масово звільнятися

Президент Росії Володимир Путін розпорядився почати масову вакцинацію жителів країни від COVID-19 препаратом "Супутник V".

Про це повідомило "Інтерфакс". Відповідне доручення уряду Путін озвучив 2 грудня на нараді щодо відкриття багатофункціональних медцентрів Міноборони.

За його словами, найближчим часом буде вироблено близько 2 млн доз препарату "Супутник V", що дає можливість почати масштабну вакцинацію населення, в першу чергу лікарів і вчителів.

"Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб в кінці наступного тижня ви приступили до масштабної вакцинації", – сказав Путін, звертаючись до віце-прем'єру Тетяни Голікової.

Чиновниця заявила, що на наступному тижні завершаться всі підготовчі заходи і вона доповість про готовність.

"Давайте ми домовимося так, що ви на наступній тижні не доповісте, а вже почнете масштабну вакцинацію", – відповів Путін.

У той же час російська журналістка Марина Литвинович повідомила в Facebook, що медики в Москві воліли безкоштовної щеплення звільнення з роботи.

"У московських поліклініках почали масово звільнятися лікарі - через обов'язкового щеплення на коронавірус. Лікарі не хочуть робити щеплення, а їх змушують під загрозою звільнення", – написала Литвинович.

У коментарях до посту користувачі підтвердили цю інформацію, описуючи випадки з конкретних медзакладів.

Щодо ж обов'язкового вакцинування лікарів думки розділилися. Одні підтримали медиків, посилаючись на непідтверджену ефективність російських вакцин і пов'язані з цим ризики. Як відомо, препарат "Супутник V" не пройшов всі стадії клінічних випробувань і не сертифікований.

Інші заявили, що самі з нетерпінням чекають щеплення, а медпрацівникам вони просто необхідні, щоб не наражати на небезпеку пацієнтів.

Дехто запропонував не звільнятися, щоб уникнути вакцинації, а створювати протестні групи.

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