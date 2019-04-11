У Судані відбувся військовий переворот

У Судані, де раніше були помічені російські найманці "Вагнер", відбувся військовий переворот.
У столиці Хартум вулиці почали патрулювати військові. Також відомо, що група офіцерів увійшла до будівлі державної телерадіомовної компанії в Омдурмані, місті-супутнику суданської столиці, передає телеканал Al-Hadath.
Найголовніше:
президент і міністр оборони заарештовані, створена військова рада, яка буде керувати країною в перехідний період, він може тривати близько року;
телеканали оголосили про трансляцію найближчим часом брифінгу представників Міноборони по ситуації в країні;
громадян країни закликають без потреби не виходити зі своїх будинків;
на вулицях столиці розміщені додаткові підрозділи армії і бронетехніка;
закритий міжнародний аеропорт Хартума.
Суданська армія взяла під контроль президентський палац, радіо і телебачення. 75-річний президент країни Омар аль-Башир подав у відставку і взятий під домашній арешт. Зазначається, що зараз у Хартумі відбувається екстрене засідання головного командування армії Судану.
Журналіст "Голосу Америки" Харун Маруф у своєму Twitter повідомив про арешт екс-віце-президента Алі Османа Таха і Ахмеда Харуна, голови партії Національний конгрес. Також повідомляється про арешт губернатора Хартума Абдула Рахіма Мухаммеда Хусейна.
Очікується, що військова рада очолюватиме Судан протягом одного року.
Омар аль-Башир
Омар аль-Башир і Володимир Путін
На вулицях столиці посилили заходи безпеки і розмістили додаткові підрозділи армії. Відзначено передислокацію бронетехніки до президентського палацу.
Суданські радіостанції та телеканали припинили звичне мовлення і транслюють військові марші.
Омар аль-Башир був при владі в Судані 30 років. До речі, до влади він прийшов також шляхом військового перевороту. За цей час Судан перетворився на країну-вигнанця зі зруйнованою економікою, незважаючи на наявність запасів нафти.
Омар аль-Башир і Володимир Путін
У 2008 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за геноцид у Дарфурі.
В результаті військового перевороту у програші може опинитися Росія, яка мала гарні відносини з правлячою владою. У минулому році Судан запропонував Росії створити свою військову базу на Червоному морі, що зміцнило б її претензії відігравати велику роль у регіоні.
Військовий переворот у Судані
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Військовий переворот у Судані
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Військовий переворот у Судані
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Військовий переворот у Судані
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Reports of arrest of ex-Vice President Ali Osman Taha and Ahmed Haroun, head of the National Congress Party. Haroun took over from Al-Bashir just last month. Also reports of arrest of Khartoum's governor, Abdul Rahim Mohammed Hussein.— Harun Maruf (@HarunMaruf) 11 квітня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія нарощує військову присутність у Африці.
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