У Судані відбувся військовий переворот

У Судані, де раніше були помічені російські найманці "Вагнер", відбувся військовий переворот.

У столиці Хартум вулиці почали патрулювати військові. Також відомо, що група офіцерів увійшла до будівлі державної телерадіомовної компанії в Омдурмані, місті-супутнику суданської столиці, передає телеканал Al-Hadath.

Найголовніше:

президент і міністр оборони заарештовані, створена військова рада, яка буде керувати країною в перехідний період, він може тривати близько року;

телеканали оголосили про трансляцію найближчим часом брифінгу представників Міноборони по ситуації в країні;

громадян країни закликають без потреби не виходити зі своїх будинків;

на вулицях столиці розміщені додаткові підрозділи армії і бронетехніка;

закритий міжнародний аеропорт Хартума.

Суданська армія взяла під контроль президентський палац, радіо і телебачення. 75-річний президент країни Омар аль-Башир подав у відставку і взятий під домашній арешт. Зазначається, що зараз у Хартумі відбувається екстрене засідання головного командування армії Судану.

Журналіст "Голосу Америки" Харун Маруф у своєму Twitter повідомив про арешт екс-віце-президента Алі Османа Таха і Ахмеда Харуна, голови партії Національний конгрес. Також повідомляється про арешт губернатора Хартума Абдула Рахіма Мухаммеда Хусейна.

Очікується, що військова рада очолюватиме Судан протягом одного року.

Омар аль-Башир

Омар аль-Башир і Володимир Путін

На вулицях столиці посилили заходи безпеки і розмістили додаткові підрозділи армії. Відзначено передислокацію бронетехніки до президентського палацу.

Суданські радіостанції та телеканали припинили звичне мовлення і транслюють військові марші.

Омар аль-Башир був при владі в Судані 30 років. До речі, до влади він прийшов також шляхом військового перевороту. За цей час Судан перетворився на країну-вигнанця зі зруйнованою економікою, незважаючи на наявність запасів нафти.

Омар аль-Башир і Володимир Путін

У 2008 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за геноцид у Дарфурі.

В результаті військового перевороту у програші може опинитися Росія, яка мала гарні відносини з правлячою владою. У минулому році Судан запропонував Росії створити свою військову базу на Червоному морі, що зміцнило б її претензії відігравати велику роль у регіоні.

Військовий переворот у Судані Соцмережі

Військовий переворот у Судані Соцмережі

Військовий переворот у Судані Соцмережі

Військовий переворот у Судані Соцмережі

Reports of arrest of ex-Vice President Ali Osman Taha and Ahmed Haroun, head of the National Congress Party. Haroun took over from Al-Bashir just last month. Also reports of arrest of Khartoum's governor, Abdul Rahim Mohammed Hussein. — Harun Maruf (@HarunMaruf) 11 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія нарощує військову присутність у Африці.

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