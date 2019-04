У Судані відбувся військовий переворот

У Судані, де раніше були помічені російські найманці "Вагнер", відбувся військовий переворот.

У столиці Хартум вулиці почали патрулювати військові. Також відомо, що група офіцерів увійшла до будівлі державної телерадіомовної компанії в Омдурмані, місті-супутнику суданської столиці, передає телеканал Al-Hadath.

Найголовніше:

Суданська армія взяла під контроль президентський палац, радіо і телебачення. 75-річний президент країни Омар аль-Башир подав у відставку і взятий під домашній арешт. Зазначається, що зараз у Хартумі відбувається екстрене засідання головного командування армії Судану.

Журналіст "Голосу Америки" Харун Маруф у своєму Twitter повідомив про арешт екс-віце-президента Алі Османа Таха і Ахмеда Харуна, голови партії Національний конгрес. Також повідомляється про арешт губернатора Хартума Абдула Рахіма Мухаммеда Хусейна.

Очікується, що військова рада очолюватиме Судан протягом одного року.

На вулицях столиці посилили заходи безпеки і розмістили додаткові підрозділи армії. Відзначено передислокацію бронетехніки до президентського палацу.

Суданські радіостанції та телеканали припинили звичне мовлення і транслюють військові марші.

Омар аль-Башир був при владі в Судані 30 років. До речі, до влади він прийшов також шляхом військового перевороту. За цей час Судан перетворився на країну-вигнанця зі зруйнованою економікою, незважаючи на наявність запасів нафти.

У 2008 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за геноцид у Дарфурі.

В результаті військового перевороту у програші може опинитися Росія, яка мала гарні відносини з правлячою владою. У минулому році Судан запропонував Росії створити свою військову базу на Червоному морі, що зміцнило б її претензії відігравати велику роль у регіоні.

Reports of arrest of ex-Vice President Ali Osman Taha and Ahmed Haroun, head of the National Congress Party. Haroun took over from Al-Bashir just last month. Also reports of arrest of Khartoum's governor, Abdul Rahim Mohammed Hussein.