|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Судані відбувся військовий переворот

4.7тЧитати матеріал російською

У Судані, де раніше були помічені російські найманці "Вагнер", відбувся військовий переворот.

У столиці Хартум вулиці почали патрулювати військові. Також відомо, що група офіцерів увійшла до будівлі державної телерадіомовної компанії в Омдурмані, місті-супутнику суданської столиці, передає телеканал Al-Hadath.

Найголовніше:

  • президент і міністр оборони заарештовані, створена військова рада, яка буде керувати країною в перехідний період, він може тривати близько року;

  • телеканали оголосили про трансляцію найближчим часом брифінгу представників Міноборони по ситуації в країні;

  • громадян країни закликають без потреби не виходити зі своїх будинків;

  • на вулицях столиці розміщені додаткові підрозділи армії і бронетехніка;

  • закритий міжнародний аеропорт Хартума.

Суданська армія взяла під контроль президентський палац, радіо і телебачення. 75-річний президент країни Омар аль-Башир подав у відставку і взятий під домашній арешт. Зазначається, що зараз у Хартумі відбувається екстрене засідання головного командування армії Судану.

Новини
"Він із Судану": у мережі показали незвичайного воїна ООС

Журналіст "Голосу Америки" Харун Маруф у своєму Twitter повідомив про арешт екс-віце-президента Алі Османа Таха і Ахмеда Харуна, голови партії Національний конгрес. Також повідомляється про арешт губернатора Хартума Абдула Рахіма Мухаммеда Хусейна.

Очікується, що військова рада очолюватиме Судан протягом одного року.

Омар аль-Башир

Омар аль-Башир

Омар аль-Башир і Володимир Путін

Омар аль-Башир і Володимир Путін

На вулицях столиці посилили заходи безпеки і розмістили додаткові підрозділи армії. Відзначено передислокацію бронетехніки до президентського палацу.

Суданські радіостанції та телеканали припинили звичне мовлення і транслюють військові марші.

Омар аль-Башир був при владі в Судані 30 років. До речі, до влади він прийшов також шляхом військового перевороту. За цей час Судан перетворився на країну-вигнанця зі зруйнованою економікою, незважаючи на наявність запасів нафти.

Омар аль-Башир і Володимир Путін

Омар аль-Башир і Володимир Путін

У 2008 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за геноцид у Дарфурі.

В результаті військового перевороту у програші може опинитися Росія, яка мала гарні відносини з правлячою владою. У минулому році Судан запропонував Росії створити свою військову базу на Червоному морі, що зміцнило б її претензії відігравати велику роль у регіоні.

Військовий переворот у Судані

Військовий переворот у Судані

Соцмережі

Військовий переворот у Судані

Військовий переворот у Судані

Соцмережі

Військовий переворот у Судані

Військовий переворот у Судані

Соцмережі

Військовий переворот у Судані

Військовий переворот у Судані

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія нарощує військову присутність у Африці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
4
Коментарі
14
152
Смішно
8
Цікаво
8
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
и тут росситян рожей в очко
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
путин пидарас!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Иванов Петр
Иванов Петр
"Путин помог? В Судане произошел военный переворот" Не не Путин. Как хохлы в майдан поверили. Слава Судану, Судану слава!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Иванов Петр, а где находится роддом где такие уёбки рождаются?! Надо людей предупредить
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки