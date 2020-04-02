Попри безпрецедентні карантинні заходи, яких вживає усе цивілізоване людство, борючись зі страшною пандемією коронавіруса СОVID-19, Росія готується до "параду смертників".

Володимир Путін

Тричі на тиждень під Москвою зосереджується одночасно на дуже обмеженій площі до 15 тисяч людей. Крім того, ще у багатьох російських гарнізонах триває підготовка парадних розрахунків до проходження "урочистим маршем в день 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9-го травня".

В підмосковному Алабіно з 25-го березня тренуються парадні розрахунки, які проходитимуть Красною площею. Те, що медики всього світу закликають дотримуватись дистанції між людьми не менш ніж 2,5 метри, щоб зменшити вірогідність розповсюдження коронавірусу, в армійському строю ніхто звичайно ж не дотримується - інтервал і дистанція між військовиками набагато менша.

За Стройовим Статутом (у нас і в росії вони багато в чому подібні) відстань у шерезі має бути не більша розкритої долоні, щоб відчувати лікоть товариша, а при парадному проходженні шеренга змикається ще тісніше.

Тричі на тиждень на плацу російської Таманської дивізії по чотири години парадні батальйони чеканять крок лікоть-до ліктя…

Звичайно, що усіх учасників майбутнього параду не змогли розквартирувати на фондах "Таманки" і більшість з них мешкають в інших військових містечках і частинах Москви й Підмосков’я, а на тренування вони прибувають спеціальними автобусами і вантажівками. Але для усіх учасників харчування в обід організоване в одній їдальні. Можна лише уявити собі, які там збираються черги.

Хоча російське міноборони повідомляє, що ретельно контролює стан кожного військовослужбовця, який залучений до участі і організації тренувань, щоранку проводить навіть вимір температури, але усі чудово розуміють, що усе там робиться "для галочки". Командування навіть скасувало всі звільнення і екскурсії в столиці, під забороною будь-які контакти з родичами. Усі перебувають цілодобово за парканом і під "невсипущим командирським оком", але усі ці заходи - лише для самозаспокоєння вищого керівництва і "відмазка" для ЗМІ.

Звичайно, що російські вищі військові чини дещо усвідомлюють ризики і масштаби можливої пандемії у лавах армії, тому й звернулись до уряду, а той навіть виділив зі свого резервного фонду для МО РФ додаткові 8,8 млрд рублів на термінове зведення 16 інфекційних центрів. Як підкреслено в офіційному повідомленні, "для надання допомоги пацієнтам з числа військовослужбовців". Проте термін готовності всіх таких експрес-госпіталів (увага!) до 15 травня. Після проведення параду 9-го травня.

Зараз для росіян головне – провести "парад Побєди", на який у керівництва Кремля дуже багато політичних сподівань. Ще взимку воно надіялось, що до Москви приїдуть президенти США Дональд Трамп і Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери, а також Красною площею пройдуть військові країн-переможців в Другій світовій. Російські медіа заявляли, що "такой формат торжеств действительно способен был бы перевернуть с ног на голову неблагоприятный для России сегодня политический формат мира".

Але і Трамп, і Макрон вже відмовились від поїздки до Москви, не прибудуть і більшість запрошених високих гостей з числа свтових лідерів держав. Про це було відомо задовго до пандемії СОVID-19, але Росія намагається за будь-яку ціну провести цей "Парад", щоб продемонструвати світові "велич народа-пабєдітєля". Насправді ж все воно виглядає, як елементарне чванство. І мова навіть не йде про скасування або перенесення параду.

Прес-секретар президента Росії Путіна Дмітрій Пєсков на запитання журналістів, чи не виникало у Кремлі думок скасувати парад - просто "викрутився": "Можливість скасування параду з нагоди 75-річчя Перемоги в Москві 9 травня через ситуацію з поширенням коронавирусу поки не розглядається".

Проте днями сайт "Відкриті медіа" з посиланням на джерело в російському міноборони повідомив: "Провести парад можуть… без глядачів, якщо кількість хворих на коронавірус різко виросте і московській владі доведеться піти на додаткові обмеження". Тобто, парад все одно буде.

До участі в урочистому проходженні організатори планують долучити і ветеранів - учасників Другої світової, тобто людей, яким зараз понад 90-років і які є найвищою потенційною "групою ризику" під час цієї світової епідемії. Тут взагалі коментарі зайві.

Крім того, сотні батьків російських "суворовців" і "нахімовців" поставили свої підписи під поширеною в мережі Інтернет петицією до міністра оборони Сергія Шойгу і мера Москви Сергія Собяніна. В "зверненні" йдеться про те, що урочистий марш військ по Красній площі якщо й відбудеться (з глядачами або перед порожньою трибуною, на якій стоятимуть лише Шойгу з Собяніним та Путіним), то від нього треба хоча б звільнити дітей у військовій формі.

Всі в Росії розуміють, що рішення про "парад" може прийняти лише одна людина – президент РФ Владімір Путін і тільки від нього залежатиме фактично життя і здоров’я тисяч, чи навіть мільйонів людей і не лише росіян.

Російські медіа навіть запитують в своєї "аудиторії": "Почему никто не решается внятно заявить: что благоразумней на всякий случай отменить в этом году Парад Победы? А большую часть тех, кто напряженно тянет носок на плацу Таманской дивизии, поскорее отправить по домам, подальше от Москвы?" І самі ж далі дають відповідь: "Рискнем предположить, что у Путина слишком много политических надежд еще недавно было связано с этим праздником". Тобто політичні амбіції російського диктатора можуть реально привести світ до катастрофи.

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