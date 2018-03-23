Путін буде відступати? Пєсков зробив антивоєнний натяк

Росія скоротить військові витрати, і вже через п'ять років буде витрачати на оборонні цілі менше 3% ВВП

При цьому Росія не може порівнювати свої військові витрати з оборонними витратами США, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

"Через 5 років ми збираємося витрачати менше 3% нашого ВВП на оборонні цілі і на виробництво зброї", - підкреслив він.

За словами Пєскова, основна мета існування ядерної зброї в тому, щоб воно ніколи не була використана.

"Так що воно захищає і забезпечує стабільність. Воно забезпечує цей баланс", - заявив Пєсков.

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