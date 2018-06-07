УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

"Пряма лінія" з Путіним: на КремльТВ пропустили незручні питання і інтернет-меми

2.5тЧитати новину російською

Президенту Росії Володимиру Путіну під час "прямої лінії" почали ставити незручні запитання.

Так, під час прямого ефіру на екрани вивели: "Коли Росія почне виділяти гроші для самої Росії?"

Крім того, від глядача надійшло таке запитання: "Чому в цій країні є гроші на танки, бомби, літаки, кулемети і немає грошей на людину?"

Одним з нагальних питань для росіян стало подорожчання бензину З цього приводу Путіну навіть показали відповідний інтернет-мем.

У повній версії він виглядає так:

Відзначається, що на сьогоднішню "пряму лінію" надійшло вже понад 1,7 мільйона питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідні на "прямій лінії" влаштували Путіну "українську диверсію", вдягнувши плаття жовтого і синього кольорів.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
9
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги