Прототип вакцини від COVID-19 з'явитися до кінця квітня – вчені

В Іспанії заявили, що їхні вчені вже до кінця квітня можуть розробити прототип вакцини від нового китайського коронавірусу.
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Про це, зокрема, сказав міністр науки країни Педро Дюке, коментуючи ситуацію з винаходу ліків від COVID-19. Його слова цитує Bloomberg.
"У нас є багато іспанських організацій, які працюють над декількома варіантами створення вакцини. Ця область прогресує, і, найімовірніше, до кінця квітня у нас буде прототип вакцини", – сказав він.
В Іспанії заявили, що прототип вакцини від COVID-19 з'явитися до кінця квітня
Міністр зазначив, що у їхньому Національному центрі біотехнології розробляють одну з найсучасніших у світі вакцин проти коронавірусу.
"А це означає, що, можливо, незабаром вона буде створена в Іспанії", – підкреслив Дюке.
Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США медики провели випробування вакцини від коронавируса COVID-19 на лабораторних мишах. Результати дослідів дають підстави припускати, що перша застосовна вакцина з'явиться всього через кілька місяців.
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