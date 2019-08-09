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Проти США: Франція різко відсікла заклик Зеленського щодо Донбасу

11.3т Читати матеріал російською

Франція проти можливого приєднання США до переговорів "нормандського формату" із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським.

З відповідною заявою виступив представник Міністерства закордонних справ країни на брифінгу в п'ятницю, 9 серпня, передає пресслужба відомства.

"Франція повністю віддана врегулюванню конфлікту і виконанню мінських угод, зокрема, в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спецпредставником США з питань України послом Куртом Волкером. Зміни нормандського формату немає в порядку денному", – сказав він.

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Франція відсікла заклик Зеленського

Франція відсікла заклик Зеленського

Нагадаємо, Зеленський запропонував главі РФ Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великобританії, канцлера ФРН і президента Франції через зрив перемир'я на Донбасі.

У США в свою чергу заявили, що готові приєднатися до переговорів, проте лише в тому випадку, якщо на це погодяться всі країни "нормандського формату".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Німеччини підтвердив готовність активізувати переговори в "нормандському форматі" через зрив бойовиками перемир'я на Донбасі і вбивство чотирьох українських військових.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Франція
Теги
Донбас нормандський формат
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Карпов Стас
Карпов Стас
Во Франции, как и в Германии, понимают, что США не заинтересованы в прекращении гражданского конфликта на Древних, поэтому и не хотят видеть их в переговоров процессе
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Карпов Стас
Карпов Стас
Карпов Стас, на Донбассе. Гугл достал
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Serov Oleg
Serov Oleg
завтра борис джонсон пошлет клоуна...зовите лучше далю грибаускайте,она согласится..
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да послать нужно весь этот формат на куй!толку от этих мудил из ЕС если они ничего не решают?
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Nemo Александр
Nemo Александр
Карпов Стас, в 2024 и поговорим
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Карпов Стас
Карпов Стас
Артеллерист Моня, а США решают? Надо договариваться с сепаратистами, которые не признали переворот в Киеве в 2024
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