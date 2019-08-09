Проти США: Франція різко відсікла заклик Зеленського щодо Донбасу

Франція проти можливого приєднання США до переговорів "нормандського формату" із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським.

З відповідною заявою виступив представник Міністерства закордонних справ країни на брифінгу в п'ятницю, 9 серпня, передає пресслужба відомства.

"Франція повністю віддана врегулюванню конфлікту і виконанню мінських угод, зокрема, в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спецпредставником США з питань України послом Куртом Волкером. Зміни нормандського формату немає в порядку денному", – сказав він.

Франція відсікла заклик Зеленського

Нагадаємо, Зеленський запропонував главі РФ Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великобританії, канцлера ФРН і президента Франції через зрив перемир'я на Донбасі.

У США в свою чергу заявили, що готові приєднатися до переговорів, проте лише в тому випадку, якщо на це погодяться всі країни "нормандського формату".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Німеччини підтвердив готовність активізувати переговори в "нормандському форматі" через зрив бойовиками перемир'я на Донбасі і вбивство чотирьох українських військових.

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