Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що масові протести і заворушення в США через вбивство Джорджа Флойда – це наслідки "хаосу", який сіють Штати.

Така заява прозвучала в ефірі "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" 7 червня.

"Те, що зараз діється і в Європі, і в Сполучених Штатах, – це відповідь на ваше запитання: вони отримують рівно те, що вони посіяли. Посіявши хаос, вони отримали хаос у себе", – цитують Захарову "РИА Новости".

Представниця російського Міністерства закордонних справ додала: "Все те, що вони впроваджували в світову свідомість, зараз пожинають самі".

На її думку, Америку вразили наслідки тез, якими країна сама агітувала по всьому світу. "Можливість дестабілізації обстановки, можливість гри на внутрішніх протиріччях, які є єством будь-якої держави і народу, які потрібно долати на законних підставах", – навела приклади Захарова.

Марія Захарова www.crimea.kp.ru

Нагадаємо: 7 червня в Нью-Йорку скасували комендантську годину, яка діяла в місті на тлі заворушень із 2 червня, а президент Дональд Трамп розпорядився почати виведення військ із Вашингтона.

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