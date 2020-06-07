Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що масові протести і заворушення в США через вбивство Джорджа Флойда – це наслідки "хаосу", який сіють Штати.
Така заява прозвучала в ефірі "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" 7 червня.
"Те, що зараз діється і в Європі, і в Сполучених Штатах, – це відповідь на ваше запитання: вони отримують рівно те, що вони посіяли. Посіявши хаос, вони отримали хаос у себе", – цитують Захарову "РИА Новости".
Представниця російського Міністерства закордонних справ додала: "Все те, що вони впроваджували в світову свідомість, зараз пожинають самі".
На її думку, Америку вразили наслідки тез, якими країна сама агітувала по всьому світу. "Можливість дестабілізації обстановки, можливість гри на внутрішніх протиріччях, які є єством будь-якої держави і народу, які потрібно долати на законних підставах", – навела приклади Захарова.
Марія Захарова
www.crimea.kp.ru
Нагадаємо: 7 червня в Нью-Йорку скасували комендантську годину, яка діяла в місті на тлі заворушень із 2 червня, а президент Дональд Трамп розпорядився почати виведення військ із Вашингтона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї та спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в заворушення. У результаті загинули мінімум 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у Вашингтоні, щоб припинити заворушення.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
Із Флойдом попрощалися 4 червня в Міннеаполісі.
OBOZREVATEL зібрав 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати.
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