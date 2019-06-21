Протести у Грузії проти Росії: опубліковано найяскравіші фото жорстких зіткнень

Опубліковано нові фотографії масових протестів, які відбулися у Грузії.

Зазначимо, що ввечері 20 червня опозиційні сили вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція. Скандал спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

За попередніми даними, українців немає серед постраждалих у результаті зіткнень під будівлею парламенту у Тбілісі.

Наголосимо, що президент країни Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі і повернулася до столиці.

При цьому один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія заявив, що протести у Тбілісі триватимуть, проте відбуватимуться мирно. Також він оголосив ультиматум місцевій владі.

"Ми вимагаємо негайної відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії, а також внесення змін до виборчого кодексу, зокрема переходу виборчої системи на пропорційні вибори", — повідомив опозиціонер.

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Протести у Грузії

Також додамо, що у протестах у Грузії пропагандисти Кремля знайшли "український слід".

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Протести у Грузії Телеграм-канал Протести у світі

Протести у Грузії Телеграм-канал Протести у світі

Протести у Грузії Телеграм-канал Протести у світі

Протести у Грузії Телеграм-канал Протести у світі

Протести у Грузії Телеграм-канал Протести у світі

Протести у Грузії Телеграм-канал Протести у світі

Протести у Грузії Телеграм-канал Протести у світі

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