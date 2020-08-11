Протести в Білорусі: Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка

ЄС відреагував на протести в Білорусі.
В ЄС заявили, що вибори президента Білорусі не були вільними та справедливими, а щодо відповідальних за поліцейське насильство на протестах можуть ввести санкції.
Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Заява була узгоджена з главами МЗС всіх 27 країн ЄС.
"Вибори не були ні вільними, ні справедливими. Влада вдалася до диспропорційного і неприйнятного насильства. Ми будемо вивчати дії білоруської влади в цій ситуації і проводити глибоку переоцінку наших відносин із Білоруссю, що може включати в тому числі прийняття адресних заходів проти відповідальних за насильство і фальсифікацію результатів виборів", – йдеться в тексті.
Євросоюз також закликав керівництво країни почати справжній громадський діалог, щоб уникнути подальшого насильства.
Із закликом до ЄС ввести санкції звернулася і група депутатів Європейського парламенту.
У тексті заяви, яку литовський євродепутат Петрас Аустрявічус опублікував у Twitter, сказано: "Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство й обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних перетворень".
Євродепутати наголосили, що під санкції повинні потрапити не тільки високопоставлені особи Білорусі та члени їх сімей, а й посадові особи середнього рівня репресивних структур і ЦВК.
Санкції повинні передбачати заборону на в'їзд до ЄС і заморожування всіх активів. Обмеження повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів.
"Білоруський режим у жодному разі не може отримувати вигоду від фінансової підтримки ЄС", – підкреслили в Європарламенті. Заяву підписали 23 депутати ЄП.
Текст заяви Європейського парламенту. Twitter / Петрас Аустрявічус
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