"Протести не припиняться": Росію звинуватили у повзучій окупації Грузії

Росія проводить у Грузії тактику повзучої окупації. Не можна виключати появи на грузинських землях російських "зелених чоловічків".

Про це заявив у ефірі ObozTV командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, коментуючи масові антиросійські протести у Тбілісі.

"У Грузії відбувається повзуча окупація, і ця окупація буде активована. За вчорашньою інформацією, повітряний простір Грузії вже було порушено російськими військовими вертольотами. Думаю, російська сторона спробує якийсь військовий вплив", — повідомив Мамулашвілі.

На його думку, протести у Тбілісі можна назвати "грузинським Майданом".

"Протестні акції не припиняться, поки люди, винні у вчорашньому неадекватному використанні сили (розгоні протестувальників. — Ред.), не підуть у відставку. Або вся влада. Бо сьогодні у Грузії ми чітко бачимо проросійську владу", — наголосив він.

"Сподіваюся, це не переросте у збройний конфлікт", — додав командир "Грузинського легіону".

Мамулашвілі також різко розкритикував президента Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши її "проросійською".

"Я її вважаю неадекватною людиною взагалі. Людей, які протестують проти окупації Росії, вона називає "п'ятою колоною", — заявив він.

Тбілісі у ніч на 21 червня twitter.com/OlegPanfilov7

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Нагадаємо, близько 10 тисяч прихильників опозиції вийшли на протест у Тбілісі увечері 20 червня. Скандал спровокував приїзд російської делегації і поява депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у кріслі спікера грузинського парламенту.

Протестувальники спробували взяти парламент штурмом. Під ранок 21 червня поліція розігнала акцію, застосувавши гумові кулі, димові шашки і сльозогінний газ. У зіткненнях постраждали, за попередніми даними, понад 60 осіб, серед них більше 30 поліцейських.

Один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія заявив, що протести у Тбілісі триватимуть, проте будуть проходити мирно.

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