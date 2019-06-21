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"Протести не припиняться": Росію звинуватили у повзучій окупації Грузії

1.7тЧитати матеріал російською

Росія проводить у Грузії тактику повзучої окупації. Не можна виключати появи на грузинських землях російських "зелених чоловічків".

Про це заявив у ефірі ObozTV командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, коментуючи масові антиросійські протести у Тбілісі.

"У Грузії відбувається повзуча окупація, і ця окупація буде активована. За вчорашньою інформацією, повітряний простір Грузії вже було порушено російськими військовими вертольотами. Думаю, російська сторона спробує якийсь військовий вплив", — повідомив Мамулашвілі.

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На його думку, протести у Тбілісі можна назвати "грузинським Майданом".

"Протестні акції не припиняться, поки люди, винні у вчорашньому неадекватному використанні сили (розгоні протестувальників. — Ред.), не підуть у відставку. Або вся влада. Бо сьогодні у Грузії ми чітко бачимо проросійську владу", — наголосив він.

"Сподіваюся, це не переросте у збройний конфлікт", — додав командир "Грузинського легіону".

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Мамулашвілі також різко розкритикував президента Грузії Саломе Зурабішвілі, назвавши її "проросійською".

"Я її вважаю неадекватною людиною взагалі. Людей, які протестують проти окупації Росії, вона називає "п'ятою колоною", — заявив він.

Тбілісі у ніч на 21 червня

Тбілісі у ніч на 21 червня

twitter.com/OlegPanfilov7

OBOZREVATEL стежить за подіями у Грузії онлайн.

Нагадаємо, близько 10 тисяч прихильників опозиції вийшли на протест у Тбілісі увечері 20 червня. Скандал спровокував приїзд російської делегації і поява депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у кріслі спікера грузинського парламенту.

Протестувальники спробували взяти парламент штурмом. Під ранок 21 червня поліція розігнала акцію, застосувавши гумові кулі, димові шашки і сльозогінний газ. У зіткненнях постраждали, за попередніми даними, понад 60 осіб, серед них більше 30 поліцейських.

Один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія заявив, що протести у Тбілісі триватимуть, проте будуть проходити мирно.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПротести в Грузії
Особа
Мамука Мамулашвілі
Місце
ГрузіяТбілісі
Теги
Росіяпротест
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Ш. Олег
Ш. Олег
Бог знает, что там с Россией, но мне достоверно известно, что Мамулашвили с его "Грузинским легионом" - детище Саакашвили, созданное им в 2014 году в качестве субъекта влияния на политические процессы в Украине и в Грузии. Вот и судите сами, зачем и почему он сейчас приполз в Грузию.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Опять Россия приползла гибридно и делает грузинам бледный вид… Не видите? Зато Мамуке видно - он сам по жизни тот ещё гибрид. :)
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Ось туди повинен поїхати МІХО і очолити повстання проти Московії.
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