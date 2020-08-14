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Лукашенко – про силовиків: вийшли захищати людей, а вони їх у спину з ножами і заточками

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
5,1 т.
Лукашенко

Лукашенко висловився про силові розгони протестів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виправдав дії силовиків під час жорстких розгонів протестувальників, проте "попросив" не бити лежачих.

Про це він заявив на нараді з Радою безпеки 14 серпня, передає "БелТА". Лукашенко сказав, що "не може пред'явити претензії до кого б то не було".

"Не можу. Тому що ви бачите, як розвивається ситуація. Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто повинен бути певне гальмо", – сказав він.

Президент стверджує, що правоохоронців нібито підло і "не по-чоловічому" "заїжджають зі спини і б'ють".

"І хлопець навпіл зламався, хребет поламаний, він на все життя інвалід... Скажіть, а як матері цієї дитини? Так, погано, що синці. Але синці пройдуть, а його вже на ноги не поставиш. А переламані скільки ніг, кінцівок! Майже близько сотні людей постраждали!" – сказав Лукашенко про силовиків.

"Це що, ОМОНівцям це треба чи міліції? Так вони тренувалися спокійно, в цій казармі жили. Але вони вийшли, щоб захистити їх, а вони їх у спину. З ножами, заточками, на ДАІ... Це ж спеціально! Ми ж з вами розуміємо, хто це робить", – стверджує президент.

Нарада з Лукашенком 14 серпня.

Нарада з Лукашенком 14 серпня. БелТА

Чиновники на нараді.

Чиновники на нараді. БелТА

Президент скликав Раду безпеки.

Президент скликав Раду безпеки. БелТА

Засідання відбулося через ситуацію з протестами.

Засідання відбулося через ситуацію з протестами. БелТА

Лукашенко заступився за силовиків.

Лукашенко заступився за силовиків. БелТА

Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко. БелТА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що масові протести в країні проти фальсифікації виборів президента нібито "заводять" люди з-за кордону.

Про протестні акції в Білорусі 14 серпня читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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БілорусьПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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