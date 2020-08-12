Протасевич дорікнув Лукашенку через лукаву політику щодо України

Нинішня політика президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо України є лукавої, оскільки він намагається всидіти на двох стільцях.

Про це в інтерв'ю Гордону заявив головний редактор NEXTA Роман Протасевич. Він підкреслив, що Путін – злочинець, а Крим – це Україна.

"Може, я скажу досить банальні слова, але Україна – сусідка Білорусі. Країна, з якої повинні будуватися добропорядні стосунки. Нинішня політика Лукашенка щодо України називається лукавством. Брати братами, сусіди сусідами, але рівно до тих пір, поки у нього не з'являються якісь особисті інтереси. Він обіймається з українськими президентами і клянеться: "Ми друзі навік". А потім летить у Росію, обіймається з Путіним і каже: "Росіяни – наші старші брати". Так, йому потрібно всидіти на двох стільцях. Але пора ставати чеснішими, шукати баланс і визначатися", – сказав Протасевич.

Він також зазначив, що абсолютна більшість білорусів не хотіла б об'єднання з РФ, не хотіла б стати частиною сучасної Російської імперії або відроджувати Радянський Союз.

"Покоління, яке цього хотіло, повзрослішало, і виросло занадто багато нових поколінь, які хочуть жити у вільній країні, в відкритому світі, подорожувати, розвиватися", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний редактор Telegram-каналу NЕХТА Роман Протасевич заявив, що він спочатку був переконаний у фальсифікаціях результатів президентських виборів в Білорусі, однак не очікував, що Олександру Лукашенку "намалюють" аж 80% голосів.