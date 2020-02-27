Новий спецпрокурор "у справах України" в США візьметься, зокрема, за випадки відмивання грошей з боку українських посадовців.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній генеральний прокурор України, голова Союзу юристів Святослав Піскун, коментуючи призначення головного прокурора Брукліна Річарда Донохью куратором розслідувань, пов'язаних з Україною.

Піскун зазначив, що нещодавнє призначення Донохью було абсолютно виваженим і логічним кроком американського Мін'юсту.

"Тому що дійсно, протягом останніх 10-15 років наші політики дуже активно намагалися впливати на політичну і економічну ситуацію в США.... Американці такого втручання не люблять", – пояснив він.

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Однак основною метою прокурора Донохью, на його думку, стануть розслідування щодо відмивання американських грошей в Україні.

"Американці дуже уважно спостерігають за тими країнами, де проходить велика маса доларів (а в Україні вона проходить). А потім гроші, які у них пораховані і записані, раптом виявляються в офшорних компаніях, на рахунках окремих українських посадовців. Начебто американські фонди давали гроші на розвиток демократії і права в державі – а виявилося, що вони просто вкрадені", – наголосив Піскун.

"Саме цим займатиметься спецпрокурор. Він розглядатиме питання щодо обігу фінансів в Україні, "stop money laundering" – зупинки відмивання брудних грошей в Україні. Перевірятиме, куди і ким були виведені гроші. І на якій підставі ці люди стали власниками тих коштів , які американці давали на розвиток демократії і права в державі", – уточнив він.

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За словами юриста, подібні розслідування можуть торкнутися представників як попередньої, так і чинної української влади.

"Я думаю, що і за чинної владі вже є люди, у яких достатня кількість доларової маси. Вони ще стидаються ці гроші прилаштовувати, бо поки не розуміють, як з ними правильно обійтися. Але може так статися, що їх у країні вже буде занадто багато, і вони спробують кудись їх вкласти. Ось тоді американці попрацюють", – попередив він.

Піскун підтвердив, що судовий розгляд таких справ також відбуватиметься в США. Крім того, він нагадав про те, що НАБУ і Вищий антикорупційний суд прислухаються до думки американських експертів.

"Думаю, що ці справи за умови нормального, кваліфікованого слідства, скоро з'являться на слуху... Скоро – залежить від того, як слідчі спрацюють", – спрогнозував колишній генпрокурор.

Прокурор з Нью-Йорка Річард Донохью став куратором розслідувань, пов'язаних з Україною justice.gov

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки Олександра Віндмана, який є ключовим свідком у справі про імпічмент.

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