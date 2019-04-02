"Проковтнув" багатоповерхівки: аномальний смерч у Малайзії потрапив на відео

У Малайзії потрапив на відео аномальний водяний смерч, який спіткав одне з міст, що розташоване на Малаккському півострові.
На кадрах, які зняли місцеві жителі, видно, як величезний стовп смерчу йде у воду, а потім буквально нависає над багатоповерховими будинками.
Незвичайне природне явище стало причиною пошкодження покрівлі безлічі будівель.
Скріншот з відео
Інформації про жертви і постраждалих поки немає.
Аномальний # смерч зняли в малайзійському штаті # Пенанг. Величезний водяний стовп наблизився до багатоповерхівок і буквально навис над ними. pic.twitter.com/wWGROJtsWz- IZ.RU (@izvestia_ru) 2 квітня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США користувачі соцмереж виклали кадри з відеореєстраторів, де видно, як величезна блакитний куля, пролітаючи, згорає в атмосфері.
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