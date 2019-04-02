"Проковтнув" багатоповерхівки: аномальний смерч у Малайзії потрапив на відео

У Малайзії потрапив на відео аномальний водяний смерч, який спіткав одне з міст, що розташоване на Малаккському півострові.

На кадрах, які зняли місцеві жителі, видно, як величезний стовп смерчу йде у воду, а потім буквально нависає над багатоповерховими будинками.

Незвичайне природне явище стало причиною пошкодження покрівлі безлічі будівель.

Скріншот з відео

Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США користувачі соцмереж виклали кадри з відеореєстраторів, де видно, як величезна блакитний куля, пролітаючи, згорає в атмосфері.

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