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13 лютого • оновлено в 13:12
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Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії, який убив 340 осіб. Фото і відео

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Найактивніший вулкан Індонезії Мерапі прокинувся на острові Ява. Він уже встиг випустити стовп попелу заввишки під 2 метри.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа". Екстрені служби привели в стан підвищеної готовності. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Також до вулкану заборонено наближатися ближче, ніж на 3 кілометри. Попереднє виверження Мерапі відбулося в 2016 році. Тоді загинули 340 осіб. 60 тисяч людей залишилися без будинків.

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії

Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Там стався вибух.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Індонезія
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