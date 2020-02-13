Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії, який убив 340 осіб. Фото і відео

Найактивніший вулкан Індонезії Мерапі прокинувся на острові Ява. Він уже встиг випустити стовп попелу заввишки під 2 метри.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа". Екстрені служби привели в стан підвищеної готовності. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Також до вулкану заборонено наближатися ближче, ніж на 3 кілометри. Попереднє виверження Мерапі відбулося в 2016 році. Тоді загинули 340 осіб. 60 тисяч людей залишилися без будинків.

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Прокинувся найактивніший вулкан Індонезії Twitter/Jeep wisata lavatour Kaliurang

Terjadi erupsi di Gunung #Merapi tanggal 13 Februari 2020 pukul 5:16 WIB. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 150 detik. Teramati tinggi kolom erupsi ± 2.000 meter. Arah angin ke Barat Laut. pic.twitter.com/Mkvx9Q3r0z - VolcanoYT (@VolcanoYTz) February 12, 2020

Sebuah fenomena #merapi pagi tadi mengalami erupsi dengan ketinggian kolom abu - +2000 m, situasi dan kondisi aman. Untuk kunjungan wisata mulai ramai pengunjung lavatour. Ini adalah real edukasi lavatour pic.twitter.com/dDPVmnvX3n - Jeep wisata lavatour Kaliurang (@tripjeepmerapi) February 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Там стався вибух.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!