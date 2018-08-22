19 августа ушлый Соловьев пригласил к себе в программу обожаемого Жириновского с тем, чтобы тот напомнил о своей безоговорочной поддержке ГКЧП, с которой он выступил в первый день путча в августе 1991-го. Упрашивать стареющего шоумена не пришлось, с прерывающимся от восторга и тяжелого дыхания голосом этот "либерал-демократ" воспел осанну своим ГБ-шным "прародителям", пытавшимся спасти страну от ненавистных либералов и демократов.

Спустя несколько минут этот же деятель в том же эфире требовательно напомнил о необходимости чтить и уважать наш общий праздник, День свободной России, отмечаемый официально 22 августа в честь победы над тем самым ГКЧП, который он так трепетно восславлял.

Этот замечательный образец политической шизофрении или, если хотите, нынешней межеумочности, точно отражает восприятие недавней истории средним статистическим россиянином, который вполне может обнаружить Жирика, глянув в зеркало.

После 1991 года уже родилось и выросло поколение людей, убежденных в том, что была такая прекрасная страна СССР, но откуда ни возьмись появился "предатель Горбачев", который ее сдал ненавистному Западу, потом его сверг "пьяница Ельцин", не только разваливший эту счастливую страну, но еще и приспустивший ее на колени, и наконец, воссияло солнце и пришел “спаситель Путин”, поднявший Россию с колен и готовый снова показать тому Западу "кузькину мать".

Такой сверхкраткий курс современной истории уже много путинских лет преподается в режиме 24/7 ушлым Соловьевым и прочими отечественными "несторами" по главным ящикам нашей страны.

И вот, читаю на днях пост в ФБ одного совсем неглупого и образованного политолога средних лет, который в обильном словами тексте, где много с чем готов согласиться, анализирует мифологию, сложившуюся вокруг ГКЧП за эти годы. Описывая нынешнюю российскую реальность, где есть колбаса на любой вкус и свобода путешествовать по миру, он как бы резюмирует: лозунг тех дней 27-летней давности, "Народ и партия едины, пустите в ваши магазины!" давно стал реальностью.

Даже не стану спрашивать, в каких источниках он нарыл этот слоган, - в Москве, где был тогда активным участником тех событий, я подобного меркантилизма нигде не видел. М.б. там, где политолог родился и вырос “далеко от Москвы”, будучи "еще слишком молодым, чтобы что-то понимать”... Допускаю.

Что здесь важно, как я думаю - у значительной части поколения 40+, не пережившего август 1991-го, как некий катарсис опыта советского бытия времен хрущевской оттепели и последующего брежневского застоя с их надеждам и разочарованием, с чтением запрещенной литературы и слушанием “голосов”, бурными ночными прениями на кухне, когда дети уже надежно уснули, - нет даже представления о тех наивных ожиданиях перемен, которые, казалось бы, сделают нас свободными людьми. И совсем не для свободы быть своими в номенклатурных распределителях, где по спискам давали финский сервелат, или добыть “внешторговские” чеки для похода в “Березку”, где можно было отвариться болгарской дубленкой...

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Не то, чтобы я уверен, - просто знаю, что у нас, выросших в 1970-х и впитавших атмосферу 1960-х, было достаточно достоинства и рефлексии, чтобы искать скорее смыслы, чем блага, а у таких, как я, еще и наивности, чтобы верить в “социализм с человеческим лицом”. Поэтому так важна была для нас “Пражская весна” и сильнейшей жизненной трагедией оказалось ее подавление советскими, в первую очередь, танками.

В книге, сделанной нами с женой 12 лет назад, “Танки в Праге, Джоконда в Москве. Стыд и азарт семидесятых”(Изд-во “Время”), собранной на основе моих фотоархивов и воспоминаний самых разных людей(ученых, дипломатов, студентов, инженеров, врачей, учителей...) об “эпохе, в которой копились силы для всех грядущих перемен, и с которой мы никак не можем и не хотим расстаться”, есть и мои мемории.

Об августе 1968-го и вводе войск в Чехословакию так:

“...23 августа мы закончили поход в Рязани, сложили байдарки и отправились на вокзал, на электричку. И там, на вокзале, я купил “Советскую Россию”.

Меня ждало сразу два потрясения. Я узнал, что умер Паустовский, которого я просто обожал. Второе - Чехословакия.

Как только мы приехали домой, я стал слушать радио. Было ощущение, что тебе дали под дых, ты согнулся и не можешь ни встать, ни вздохнуть. Мне было 19 лет, и это было крушение. Ужас. Я возненавидел власть, страну - они разрушили мои иллюзии...

... Из-за Чехословакии я порвал со своей тогдашней девушкой. Я возмущался: “Как они могли! Весь народ был против!” - а она отвечала мне штампованными фразами, вроде: “Если бы не мы, тогда бы НАТО вошло, мы защищали завоевания социализма”... Она оказалась совершенно зомбирована. Мне стало скучно.

События в Чехословакии во многом определили мое отношение к действительности. После этого я уже особенно ничему не удивлялся и ничего хорошего не ждал. Я понял, что никогда в эту партию не пойду.

... Я не думал о карьере, В институте видел тех, кто рвался делать карьеру - они были либо неразвиты и неумны, либо страшно циничны. Это отталкивало. Мне было неприятно участвовать в чем-то, во что ты совершенно не веришь и делать вид, что сочувствуешь взглядам, которые не разделяешь...”

Сегодня, согласно опросу “Левада-центра”, почти половина россиян ничего не знает о вводе войск в Чехословакию полвека назад. Понятное дело.

Власть российская, правопреемница советской, отмечает юбилей вполне себе релевантненько - объявило 20 августа пятидневную внезапную масштабную проверку боеготовности Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, дальней и военно-траспортной авиации...

Что ли, можем повторить?

Несколько лет назад, еще “до Крыма”, мой коллега, тоже из поколения 40+, человек умный и тонко мыслящий, ныне известный и весьма востребованный политолог, сказал мне: “А ведь ты и твое поколение, вы проиграли!”.

Я не обиделся, чего уж тут, ведь это было правдой.

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Точно так же, еще за пару лет до этого, Светлана Алексиевич, выступавшая на презентации наших “Танков в Праге...” в январе 2007-го, пришла к нам домой в гости и долго пыталась добиться от меня ответа, - “почему мы проиграли?”. Она тогда писала книгу “Время сэконд хэнд”.

А мы не могли выиграть. “Это ж наша родина, сынок”...

Остается только утешать себя тем, что в нашей стране поражения часто оказываются ценнее побед.