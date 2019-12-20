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20 грудня • оновлено в 19:34
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Росія продовжить вбивати: Пристайко публічно заявив про небезпеку для ЄС

1.8т
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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що доки не закінчиться війна на Донбасі, Росія буде продовжувати вбивати людей у країнах Європи.

З попередженням він виступив у п'ятницю, 20 грудня, на пресконференції в Берліні, коментуючи вбивство в німецькій столиці колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, в якому підозрюють РФ. Про це повідомляє "Європейська правда".

"На превеликий жаль, і до вас докотилася хвиля вбивств, які здійснюють росіяни. Ви бачили це в Британії... А ми вже звикли. На наших вулицях вбивають і російських бізнесменів, і білоруських журналістів. Це не перший раз, коли ми стикаємося з замовними вбивствами. Але ми воююча країна, в якій це, на жаль, відбувається дуже часто", – сказав Пристайко.

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Пристайко заявив про небезпеку Росії для ЄС

Пристайко заявив про небезпеку Росії для ЄС

РБК-Україна

Він висловив думку, що поки російська агресія на Донбасі буде тривати, такі вбивства в Європі траплятимуться все частіше.

"Ми розуміємо трагедію, коли це відбувається на мирних вулицях Берліна. Але, на жаль, поки не завершимо війну, це буде відбуватися все більше і більше", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Німеччина Берлін
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Petrov Valery
Petrov Valery
Не, надо больше стpаданий. Так не поверят. У них ведь стaтиcтика. Сколько чeчeнов yбили рycские в Геpмании? Одного? А сколько, напpимер, там ceкcyальных пpeстyплений от мигpантов? 13. В день.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо, дэбилизм передался от Климкина по наследству...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
знает же что врет, сучонок... Пристайко, за каждое свое слово лжи ответишь, кара неизбежна...
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