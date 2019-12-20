Росія продовжить вбивати: Пристайко публічно заявив про небезпеку для ЄС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що доки не закінчиться війна на Донбасі, Росія буде продовжувати вбивати людей у країнах Європи.
З попередженням він виступив у п'ятницю, 20 грудня, на пресконференції в Берліні, коментуючи вбивство в німецькій столиці колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, в якому підозрюють РФ. Про це повідомляє "Європейська правда".
"На превеликий жаль, і до вас докотилася хвиля вбивств, які здійснюють росіяни. Ви бачили це в Британії... А ми вже звикли. На наших вулицях вбивають і російських бізнесменів, і білоруських журналістів. Це не перший раз, коли ми стикаємося з замовними вбивствами. Але ми воююча країна, в якій це, на жаль, відбувається дуже часто", – сказав Пристайко.
Пристайко заявив про небезпеку Росії для ЄС
РБК-Україна
Він висловив думку, що поки російська агресія на Донбасі буде тривати, такі вбивства в Європі траплятимуться все частіше.
"Ми розуміємо трагедію, коли це відбувається на мирних вулицях Берліна. Але, на жаль, поки не завершимо війну, це буде відбуватися все більше і більше", – резюмував міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили в центрі Берліна 23 серпня. У парку Кляйнер Тіргартен до нього на велосипеді під'їхав чоловік і двічі вистрілив у голову, після чого швидко поїхав геть.
Розслідування злочину планує взяти на себе Федеральна прокуратура країни. Це означає, що німецькі слідчі органи офіційно підозрюють іноземні спецслужби в організації, що сталося.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Росію за недостатню допомогу в розслідуванні вбивства Хангошвілі.
Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що цим злочином президент Володимир Путін "послав чорну мітку" німецькому керівництву.
4 грудня Німеччина оголосила про висилку двох російських дипломатів. Сталося це на тлі гучних заяв прокуратури ФРН про те, що за резонансним вбивством у Берліні, ймовірно, стоїть російська влада. Росія відповіла тим же.
Німеччина звинуватила Путіна у брехні про вбивство Хангошвілі.
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