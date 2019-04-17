Прикривав Путіна? Стало відомо про неоднозначну реакцію Трампа на отруєння Скрипалів

Президент США Дональд Трамп виступав проти рішучих заходів щодо Росії після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері (Великобританія).

Зокрема, як пише New York Times з посиланням на інформовані джерела, американський лідер навіть "симпатизував ідеї карати зрадників" і вважав отруєння звичайною частиною шпигунських ігор.

У підсумку, його нібито змогла переконати майбутня глава ЦРУ Джина Хеспел. Вона продемонструвала главі США фотографії дітей, які постраждали від "Новачка", а також кадри мертвих птахів, які стали випадковими жертвами.

Дональд Трамп

У результаті Трамп усе-таки погодився, однак після висилання 60 дипломатів із США американський президент розсердився і накинувся на свою команду.

"Він дуже сильно лаявся, було багато лайки", — розповів один із чиновників. Його розлютило те, що Німеччина і Франція вислали в рази менше дипломатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал із отруєнням шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля став причиною того, що 23 країни світу прийняли рішення про висилку 133 дипломатів Російської Федерації. Незважаючи на те, що інцидент стався у Великобританії, рекордсменом по депортації росіян стали США, які вислали за свої межі 60 диппредставників.

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