Прикордонники Білорусі показали, як Тихановська покинула країну. Відео

Тихановська покинула Білорусь і виїхала до Литви.
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська покинула країну, яку сколихнули протести.
На кадрах видно, як авто опозиціонерка перетинає державний кордон у пункті пропуску "Котлівка". Ролик було опубліковано в Telegram-каналі "Кстати" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Можемо підтвердити, що вона покинула територію Білорусі. Виїхала в Литву", – поінформували в білоруському Держприкордонкомітеті.
Тихановська покинула Білорусь (Telegram-канал "Кстати")
Нагадаємо, що Тихановська покинула країну в ніч на 11 серпня. Пізніше вона опублікувала своє звернення, в якому зізналася, що виїхала заради своїх дітей.
Авто опозиціонерки перетнуло державний кордон у пункті пропуску "Котлівка" (Telegram-канал "Кстати")
Тихановська виїхала з Білорусі (Telegram-канал "Кстати")
(Джерело відео: Telegram-канал "Кстати")
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на опозиційну кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти КДБ. Але 10 серпня її штаб повідомив, що вона зникла після візиту в ЦВК.
Пізніше глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Тихановська перебуває на волі та в безпеці в його країні.
Також глава литовського МЗС зазначив, що її насильно утримували в Білорусі до того, як вона прибула в Литву.