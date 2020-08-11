Прикордонники Білорусі показали, як Тихановська покинула країну. Відео

Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська покинула країну, яку сколихнули протести.

На кадрах видно, як авто опозиціонерка перетинає державний кордон у пункті пропуску "Котлівка". Ролик було опубліковано в Telegram-каналі "Кстати" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Можемо підтвердити, що вона покинула територію Білорусі. Виїхала в Литву", – поінформували в білоруському Держприкордонкомітеті.

Тихановська покинула Білорусь (Telegram-канал "Кстати")

Нагадаємо, що Тихановська покинула країну в ніч на 11 серпня. Пізніше вона опублікувала своє звернення, в якому зізналася, що виїхала заради своїх дітей.

Авто опозиціонерки перетнуло державний кордон у пункті пропуску "Котлівка" (Telegram-канал "Кстати")

Тихановська виїхала з Білорусі (Telegram-канал "Кстати")

(Джерело відео: Telegram-канал "Кстати")

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