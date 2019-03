Приклад для військових: президент Естонії захопила вчинком до річниці з НАТО

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відзначила 15-ту річницю вступу країни в НАТО, взявши участь ц традиційному скаутському марш-кидку.

Всього до заходу долучилися 1300 осіб. Своїми враженнями лідер Естонії поділилася в Twitter.

"Сьогоднішній старт – відмінний спосіб для мене провести час із військовослужбовцями, союзниками і таким чином відсвяткувати, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому", – написала президент.

Як уточнюється у сюжеті Postimees, в учасників було 8 годин для того, щоб подолати 30 кілометрів шляху. Велика частина маршруту пролягала на території полігону Сил оборони Естонії.

При цьому, військовослужбовці повинні були одягнути на себе 10-кілограмовий рюкзак і взяти службову зброю. Для інших учасників підготували 15-кілограмову ношу, від якої можна було відмовитися.

"30 кілометрів по весняному Центральному полігону з 15-кілограмовим навантаженням були нелегкими, але для того, хто брав участь вперше, 4 години 19 хвилин – досить непоганий результат", – розповіла Кальюлайд, зазначивши, що цей марш-кидок був для неї "першим подібним досвідом і викликом".

Best way to celebrate #NATO 70/15 – 30km Scouts Battalion March with Estonian and #eFP soldiers. # NATO70 pic.twitter.com/lO0T6TaaD6