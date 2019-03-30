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Приклад для військових: президент Естонії захопила вчинком до річниці з НАТО

2.6тЧитати матеріал російською

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відзначила 15-ту річницю вступу країни в НАТО, взявши участь ц традиційному скаутському марш-кидку.

Всього до заходу долучилися 1300 осіб. Своїми враженнями лідер Естонії поділилася в Twitter.

"Сьогоднішній старт – відмінний спосіб для мене провести час із військовослужбовцями, союзниками і таким чином відсвяткувати, що Естонія приєдналася до НАТО 15 років тому", – написала президент.

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Керсті Кальюлайд

Керсті Кальюлайд

Twitter Керсті Кальюлайд

Керсті Кальюлайд

Керсті Кальюлайд

Twitter Керсті Кальюлайд

Приклад для військових: президент Естонії захопила вчинком до річниці з НАТО

Twitter Керсті Кальюлайд

Як уточнюється у сюжеті Postimees, в учасників було 8 годин для того, щоб подолати 30 кілометрів шляху. Велика частина маршруту пролягала на території полігону Сил оборони Естонії.

При цьому, військовослужбовці повинні були одягнути на себе 10-кілограмовий рюкзак і взяти службову зброю. Для інших учасників підготували 15-кілограмову ношу, від якої можна було відмовитися.

"30 кілометрів по весняному Центральному полігону з 15-кілограмовим навантаженням були нелегкими, але для того, хто брав участь вперше, 4 години 19 хвилин – досить непоганий результат", – розповіла Кальюлайд, зазначивши, що цей марш-кидок був для неї "першим подібним досвідом і викликом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кальюлайд закликала не забувати, що в Європі йде війна, підтримавши позицію України в ООН.

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Особа
Керсті Кальюлайд
Місце
Естонія
Тег
НАТО
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
бля, "поучаствовав в традиционном скаутском марш-броске." когда думаешь, что наши сми дно пробили, а тут снизу стучат проебалты))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Она на памятник Свободы не пописяла вместе с "защитниками"?У них ест хоpошая тpадиция-амеpиканец будет не амеpиканец,а аегличанин не англичанин,если во вpемя пpебывания в Пибалтийских стpанах не поссыт на ихние памятники символы стpаны и не снимет это на долгую память.Они даже споpят по этому поводу и заключают паpи на дестки тысяч фунтов.
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