Причиною вибуху в порту Бейруту могла стати бомба, – президент Лівану

Президент Лівану Мішель Аун не виключає причетності до трагедії в порту Бейруту зовнішніх сил і навіть використання ракети чи бомби.

Про це він заявив в ефірі ліванського телеканалу MTV. Водночас підкреслив, що причина вибуху поки не встановлено.

"Є ймовірність втручання зовнішніх сил через використання ракети, бомби або за іншої діяльності", – припустив лідер ліванської держави.

Він зазначив, що влада країни хоче розібратися, чи було організовано "зовнішній напад" на порт 4 серпня, або ж там трапилася пожежа.

Також Аун додав, що запросив у президента Франції Еммануеля Макрона під час його візиту до Бейруту супутникові знімки моменту вибуху в порту. Якщо ж Париж не зможе їх надати, Ліван звернеться за цією допомогою до інших країн.

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