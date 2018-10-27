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Прибрати з кордону: КНДР і Південна Корея ухвалили історичне рішення

23.5тЧитати матеріал російською

Влада КНДР і Південної Кореї домовилися до кінця листопада прибрати 22 вартових пости на кордоні між державами.

26 жовтня відбулася зустріч делегацій збройних сил двох країн у прикордонному пункті Пханмунджом на лінії розмежування, повідомляє hromadske.ua.

Військові також домовилися про спільну перевірку безпеки 70-кілометрового фарватеру для кораблів у водах Жовтого моря уздовж західного кордону між країнами. Цей прохід планують згодом відкрити для вільного руху цивільних суден.

Новини
''Ляпас'' США? Кім Чен Ина засікли на санкційному Rolls-Royce

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін вперше за 11 років прибув до Пхеньяну на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Вони проїхалися містом у лімузині з відкритим верхом у супроводі охоронців на мотоциклах, чим викликали бурхливе обговорення в мережі.

Кім Чен Ин відвідав Південну Корею в квітні поточного року. Він став першим лідером КНДР, який приїхав у цю країну з 1953 року.

Читайте всі новини по темі "Ракетно-ядерна програма КНДР" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна КореяПхеньян
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Замечательно!
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