Прибрати з кордону: КНДР і Південна Корея ухвалили історичне рішення

Влада КНДР і Південної Кореї домовилися до кінця листопада прибрати 22 вартових пости на кордоні між державами.

26 жовтня відбулася зустріч делегацій збройних сил двох країн у прикордонному пункті Пханмунджом на лінії розмежування, повідомляє hromadske.ua.

Військові також домовилися про спільну перевірку безпеки 70-кілометрового фарватеру для кораблів у водах Жовтого моря уздовж західного кордону між країнами. Цей прохід планують згодом відкрити для вільного руху цивільних суден.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін вперше за 11 років прибув до Пхеньяну на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Вони проїхалися містом у лімузині з відкритим верхом у супроводі охоронців на мотоциклах, чим викликали бурхливе обговорення в мережі.

Кім Чен Ин відвідав Південну Корею в квітні поточного року. Він став першим лідером КНДР, який приїхав у цю країну з 1953 року.