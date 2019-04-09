Президент Казахстану виступить зі зверненням до нації: що відомо

У вівторок, 9 квітня, у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв виступить зі зверненням до громадян держави.

Як повідомляє прес-служба, звернення покажуть в ефірі місцевих телеканалів. Трансляція розпочнеться о 13:00 (10:00 за Києвом).

Про що говоритиме Токаєв, не уточнюється. На думку деяких експертів, він може оголосити проведення дострокових виборів президента.

Касим-Жомарт Токаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Новим главою країни став Касим-Жомарт Токаєв.

Назарбаєв додав, що залишиться головою Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради і нагадав, що за законами він наділений статусом Першого Президента — Єлбаси, Лідера Нації.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани на місто Нур-Султан.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!