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Президент Казахстану виступить зі зверненням до нації: що відомо

1.2тЧитати матеріал російською

У вівторок, 9 квітня, у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв виступить зі зверненням до громадян держави.

Як повідомляє прес-служба, звернення покажуть в ефірі місцевих телеканалів. Трансляція розпочнеться о 13:00 (10:00 за Києвом).

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Про що говоритиме Токаєв, не уточнюється. На думку деяких експертів, він може оголосити проведення дострокових виборів президента.

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Новим главою країни став Касим-Жомарт Токаєв.

  • Назарбаєв додав, що залишиться головою Ради безпеки, головою партії "Нур Отан", членом Конституційної ради і нагадав, що за законами він наділений статусом Першого Президента — Єлбаси, Лідера Нації.

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани на місто Нур-Султан.

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Казахстан
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