Лише із Зеленським! Глава Грузії відкрито пішла проти Путіна

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що обговорить з главою України Володимиром Зеленським свою участь в урочистостях на честь 75-річчя Перемоги в Москві, на які її покликав лідер Росії Володимир Путін.

Своєю позицією вона поділилася в інтерв'ю "Першому каналу" Громадського мовника країни (щоб подивитися відео, доскрольте новинe до кінця).

"Безсумнівно, це, а також багато інших питань будуть обговорені між нами в Україні. Зараз я не зможу так прямо відповісти на це питання. Я можу сказати лише одне: якщо якась країна і має повне моральне право святкувати, а точніше згадувати жертв 9 травня, то це Грузія, так як наша роль і жертви в цій війні були величезними в порівнянні з іншими", – сказала президентка.

Новини Росія раптом захотіла дружити з Грузією і зробила страшну заяву

Глава Грузії відкрито пішла проти Путіна

"Справа в тому, що якщо туди піде весь світ, включаючи Україну і багато інших наших країн-партнерів, можливо, що це зробить і президент США, все це повинно бути взято до уваги. Але в той же час треба звернути увагу на наші прямі відносини, ситуацію на лінії окупації", – заявила лідерка Грузії.

За словами Зурабішвілі, грузини мають бути оптимістами і сподіватися, що вони пережили найважчі часи. "І я сподіваюся, що в новому році ми побачимо іншу позицію з іншими жестами, які можуть відкрити шлях до нових кроків", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Грузії опозиційні політики влаштували протест через присутність у парламенті російської делегації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!