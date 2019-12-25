Головна Новини
25 грудня • оновлено в 10:40
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Лише із Зеленським! Глава Грузії відкрито пішла проти Путіна

11.6т
Читати матеріал російською

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що обговорить з главою України Володимиром Зеленським свою участь в урочистостях на честь 75-річчя Перемоги в Москві, на які її покликав лідер Росії Володимир Путін.

Своєю позицією вона поділилася в інтерв'ю "Першому каналу" Громадського мовника країни (щоб подивитися відео, доскрольте новинe до кінця).

"Безсумнівно, це, а також багато інших питань будуть обговорені між нами в Україні. Зараз я не зможу так прямо відповісти на це питання. Я можу сказати лише одне: якщо якась країна і має повне моральне право святкувати, а точніше згадувати жертв 9 травня, то це Грузія, так як наша роль і жертви в цій війні були величезними в порівнянні з іншими", – сказала президентка.

Новини
Росія раптом захотіла дружити з Грузією і зробила страшну заяву

Глава Грузії відкрито пішла проти Путіна

Глава Грузії відкрито пішла проти Путіна

"Справа в тому, що якщо туди піде весь світ, включаючи Україну і багато інших наших країн-партнерів, можливо, що це зробить і президент США, все це повинно бути взято до уваги. Але в той же час треба звернути увагу на наші прямі відносини, ситуацію на лінії окупації", – заявила лідерка Грузії.

За словами Зурабішвілі, грузини мають бути оптимістами і сподіватися, що вони пережили найважчі часи. "І я сподіваюся, що в новому році ми побачимо іншу позицію з іншими жестами, які можуть відкрити шлях до нових кроків", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Грузії опозиційні політики влаштували протест через присутність у парламенті російської делегації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Саломе Зурабішвілі Володимир Путін
Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
56
77
Смішно
16
Цікаво
4
Сумно
30
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
заголовок как всегда вранье. а по теме: да кому ты нужна на празднике победы?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
фил филька, Нужна вашему ублюдошному путлеру раз пригласил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
никто и не против чтобы Владимир Зеленский праздновал вместе Владимиром Путиным.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Наивная!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги