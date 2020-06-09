Президент Бурунді П'єр Нкурунзіза помер на 56-му році життя від зупинки серця.

Про це у вівторок, 9 червня, повідомив офіційний Twitter-аккаунт уряду східноафриканської держави.

"Уряд республіки Бурунді з великою скорботою оголошує про несподівану смерть його величності П'єра Нкурунзізи, президента республіки Бурунді", – написано в повідомленні.

У суботу, 6 червня, лідер держави був госпіталізований через погане самопочуття. У лікарні його стан іще більше погіршився, а в понеділок, 8 червня, серце Нкурунзізи зупинилося. Реанімувати його не вдалося.

П'єр Нкурунзіза був президентом Бурунді з серпня 2005 року. У серпні поточного року він повинен був піти у відставку, оскільки перемогу на виборах здобув інший провладний кандидат Еваріст Ндайішімійе, якого підтримав Нкурунзіза.

П'єр Нкурунзіза africanmanager.com

Анульовував терміни, як Путін

Нкурунзіза увійшов в історію Бурунді ще й анульовуванням своїх президентських термінів. У 2005 році він був обраний парламентом, але пізніше змінив процедуру і вже в 2010 році переміг за підсумками всенародного голосування.

Після цього він захотів піти на третій термін і Конституційний суд дав йому це право, де-факто анулювавши перші 5 років правління, коли його вибирав парламент.

У зв'язку з цим у країні назрів бунт, проти президента виступила частина військових. Однак спроба держперевороту закінчилася масовими арештами, а Нкурунзіза знову переміг на виборах. У 2018 році він ухвалив нову Конституцію, зміни в яку знову обнулили всі його попередні президентські терміни. Однак на вибори він не пішов.

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l'Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 - Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. У результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів у Росії у третьому читанні.

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