Препарат, яким лікували Трампа від COVID-19, схвалили в США

У США дозволили застосовувати антивірусний препарат ремдесивір (торгова назва Veklury) для лікування хворих з коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Як повідомляється на сайті Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA), Veklury – це перший засіб від COVID-19, який отримав схвалення відомства.

У травні регулятор уже дозволив застосовувати ремдесивір в екстрених випадках. Зараз управління підкреслило, що дозвіл поширюється не на всіх пацієнтів, а на тих, кому потрібна госпіталізація.

Раніше ремдесивіром лікували президента США Дональда Трампа, якого на початку жовтня госпіталізували з COVID-19 в Національний військовий медичний центр Уолтера Ріда. Крім цього, главі держави призначили дексаметазон і зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл.

На сайті виробника Veklury, компанії Gilead Sciences, уточнюється, що препарат можуть застосовувати дорослі і діти старше 12 років і вагою не менше 40 кг, і тільки в умовах стаціонару. Виробник також вказав дозування, протипоказання і можливі побічні ефекти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українські лікарні отримають препарат від коронавірусу ремдесивір протягом тижня.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що Україна вже закупила ремдесивір, і він транспортується в країну.