Назвалися сантехніками: у Давосі зірвали замах на "особистого ворога Путіна"

У Давосі, Швейцарія, затримали двох російських шпигунів, які, можливо, готували замах на гендиректора фонду Hermitage Capital Білла Браудера.

Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Twitter, додавши, що дізнався про підготовку замаху зі ЗМІ.

"Швейцарські служби безпеки запобігли в Давосі імовірно спрямованій проти мене шпигунській операції Росії", – йдеться у повідомленні.

Місцеве видання Tages-Anzeiger написало, що поліція кантону Граубюнден затримала двох можливих російських шпигунів у Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум.

Пізніше в інтерв'ю Браудер повідомив, що затриманими виявилися "два російських оперативники, які прикидалися сантехніками". Коли їх розсекретили, вони надали свої дипломатичні паспорти і залишили Швейцарію.

Бізнесмен зазначив, що не знає, чому саме на нього готували замах, але наголосив, що "росіяни активно зазіхають на всіх своїх ворогів у всіх країнах, у них – величезні ресурси".

Зазначимо, що Білл Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США, Канаді та низці інших країн "законів Магнітського", які передбачають візові та економічні санкції щодо осіб, причетних до порушень прав людини. У РФ Браудер був двічі заочно засуджений і обидва рази засуджений до дев'яти років колонії (за звинуваченням у податкових махінаціях і несплаті податків). За свою діяльність проти Росії його називають "особистим ворогом Володимира Путіна".

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. 'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country ' # wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi