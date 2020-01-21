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21 січня • оновлено в 14:38
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Назвалися сантехніками: у Давосі зірвали замах на "особистого ворога Путіна"

5.1т
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У Давосі, Швейцарія, затримали двох російських шпигунів, які, можливо, готували замах на гендиректора фонду Hermitage Capital Білла Браудера.

Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Twitter, додавши, що дізнався про підготовку замаху зі ЗМІ.

"Швейцарські служби безпеки запобігли в Давосі імовірно спрямованій проти мене шпигунській операції Росії", – йдеться у повідомленні.

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Місцеве видання Tages-Anzeiger написало, що поліція кантону Граубюнден затримала двох можливих російських шпигунів у Давосі, де відбувається Всесвітній економічний форум.

Пізніше в інтерв'ю Браудер повідомив, що затриманими виявилися "два російських оперативники, які прикидалися сантехніками". Коли їх розсекретили, вони надали свої дипломатичні паспорти і залишили Швейцарію.

Бізнесмен зазначив, що не знає, чому саме на нього готували замах, але наголосив, що "росіяни активно зазіхають на всіх своїх ворогів у всіх країнах, у них – величезні ресурси".

Зазначимо, що Білл Браудер був одним з ініціаторів ухвалення в США, Канаді та низці інших країн "законів Магнітського", які передбачають візові та економічні санкції щодо осіб, причетних до порушень прав людини. У РФ Браудер був двічі заочно засуджений і обидва рази засуджений до дев'яти років колонії (за звинуваченням у податкових махінаціях і несплаті податків). За свою діяльність проти Росії його називають "особистим ворогом Володимира Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вирушив із делегацією у Давос.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Вільям Браудер Володимир Путін
Місце
Швейцарія Давос
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Принесли Новичок от Путина?! Опять?!!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять эта салупа лысая скулит, что Кремль его убить хочет. Наступили syчке на хвост, что она потеряла возможность выводить мошейнически заработанные огромные суммы.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Бред кастрюлеголовых! Совсем крыша поехала от беспомощности перед Путиным.
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