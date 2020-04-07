"Повні ідіоти!" Лукашенко розповів, хто "розносить" коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що до зараження коронавірусом переважно схильні ті люди, які не ведуть здоровий спосіб життя.
В ефірі телеканалу "Білорусь-1" він заявив, що "цей злощасний вірус знаходить тих, хто вчора пив і сьогодні курить".
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Лукашенко закликав білорусів позбавлятися від цих звичок і займатися спортом.
"Бігати, менше пити, не курити... Ідіоти повні, хто курить", – заявив він.
Станом на вечір 7 квітня в Білорусі виявлено 861 випадок захворювання COVID-19: 13 летальних, ще 54 людини вилікувалися.
Олександр Лукашенко
Фото з відкритих джерел
Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко висловлював іншу думку і радив боротися з коронавірусом горілкою.
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