"Поверніть Росію!" Трамп зробив заяву про G7, у Кремлі відповіли

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до G8.

Таку думку він висловив перед журналістами перед тим, як вирушити до Канади на саміт G7, передає Associated Press.

За інформацією агентства Reuters, Трамп також запропонував допустити Росію до переговорів на саміті "Великої сімки" у Канаді.

"Чому ми проводимо зустріч без участі Росії? Я б порекомендував - і це їм вирішувати - але Росія має бути присутня на зустрічі. Росії треба дати можливість знову брати участь у самітах, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів", - заявив американський президент.

На його слова вже відреагував прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми робимо акцент на інших форматах", - заявив він.

Відзначимо, що новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа.

Крім того, у Twitter Трампа з'явилися пости з критикою країн G7.

"Я їду до Канади на G7 для переговорів, які будуть здебільшого зосереджені на давній нечесній торгівлі, яку здійснюють проти Сполучених Штатів", - написав Трамп.

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Will not be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while!