УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Поверніть Росію!" Трамп зробив заяву про G7, у Кремлі відповіли

22.7тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до G8.

Таку думку він висловив перед журналістами перед тим, як вирушити до Канади на саміт G7, передає Associated Press.

За інформацією агентства Reuters, Трамп також запропонував допустити Росію до переговорів на саміті "Великої сімки" у Канаді.

"Чому ми проводимо зустріч без участі Росії? Я б порекомендував - і це їм вирішувати - але Росія має бути присутня на зустрічі. Росії треба дати можливість знову брати участь у самітах, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів", - заявив американський президент.

На його слова вже відреагував прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми робимо акцент на інших форматах", - заявив він.

Відзначимо, що новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа.

Крім того, у Twitter Трампа з'явилися пости з критикою країн G7.

Новини
Трамп відмовився від зустрічі з Мей: розкрилася курйозна причина

"Я їду до Канади на G7 для переговорів, які будуть здебільшого зосереджені на давній нечесній торгівлі, яку здійснюють проти Сполучених Штатів", - написав Трамп.

"Розраховую виправити несправедливі торгові угоди з країнами G7. Якщо цього не станеться, нам же буде краще!" - додав Трамп.

Нагадаємо, Росію виключили з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підсумкова заява саміту може бути підписана без США.

Як відомо, конфлікт США з країнами ЄС та іншими державами почався після оголошення Вашингтоном про введення мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу, Мексики і Канади.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Об'єкт
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
107
12
Смішно
17
Цікаво
43
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Bobi Bob
Bobi Bob
трам-пам-пуля, Путичька тебя не услыхал!
Ответить
1
0
О, нет. Зачем нам опять возвращаться туда? Там США и их вассалы. О чем там с ними говорить? Все решают США за них. Есть более продуктивные форматы международных встреч на которых присутствуют самостоятельные страны, способные принимать решения и действовать без оглядки на США.
Ответить
3
2

Наші блоги