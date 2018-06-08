"Поверніть Росію!" Трамп зробив заяву про G7, у Кремлі відповіли

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до G8.

Таку думку він висловив перед журналістами перед тим, як вирушити до Канади на саміт G7, передає Associated Press.

BREAKING: Trump calls for Russia, ousted from group of leading industrial nations after annexing Crimea, to be reinstated. - The Associated Press (@AP) 8 червня 2018 р

За інформацією агентства Reuters, Трамп також запропонував допустити Росію до переговорів на саміті "Великої сімки" у Канаді.

"Чому ми проводимо зустріч без участі Росії? Я б порекомендував - і це їм вирішувати - але Росія має бути присутня на зустрічі. Росії треба дати можливість знову брати участь у самітах, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів", - заявив американський президент.

На його слова вже відреагував прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми робимо акцент на інших форматах", - заявив він.

Відзначимо, що новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа.

Крім того, у Twitter Трампа з'явилися пости з критикою країн G7.

"Я їду до Канади на G7 для переговорів, які будуть здебільшого зосереджені на давній нечесній торгівлі, яку здійснюють проти Сполучених Штатів", - написав Трамп.

I am heading for Canada and the G-7 for talks that will mostly center on the long time unfair trade practiced against the United States. From there I go to Singapore and talks with North Korea on Denuclearization. Will not be talking about the Russian Witch Hunt Hoax for a while! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 червня 2018 р

"Розраховую виправити несправедливі торгові угоди з країнами G7. Якщо цього не станеться, нам же буде краще!" - додав Трамп.

Looking forward to straightening out unfair Trade Deals with the G-7 countries. If it does not happen, we come out even better! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 червня 2018 р

Нагадаємо, Росію виключили з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підсумкова заява саміту може бути підписана без США.

Як відомо, конфлікт США з країнами ЄС та іншими державами почався після оголошення Вашингтоном про введення мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу, Мексики і Канади.