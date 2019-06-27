"Відкрили ящик Пандори": Європі напророкували крах через тріумф Росії в ПАРЄ

Скандальне повернення Росії до Парламентської асамблеї Європи (ПАРЄ) – це вирок усій ліберально-демократичній системі Європи.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив експерт із міжнародних питань Валерій Кравченко.

"Все, що відбулося (в ПАРЄ. – Ред.) – це початок кінця. Це не просто смерть самої ПАРЄ, про яку говорять аналітики. Це фактично вирок усій ліберально-демократичний системі, яка зараз існує на Заході", – переконаний Кравченко.

Він пояснив, що Росії вдався "брудний і прямий шантаж".

"І тепер усі розуміють, у Росії і не тільки, що шантаж діє. І вони будуть іти далі", – передбачив експерт.

На його думку, рішення ПАРЄ дає "зелене світло" авторитарним режимам.

"Що немає санкцій, що все можна. Безкарність призводить до вседозволеності і свавілля. Відкрито ящик Пандори", – зазначив він.

Також Кравченко звернув увагу, що Росія змогла роз'єднати країни Євросоюзу і НАТО.

"Скандинавія розірвана. Норвегія виходить за Росію, у Данії та Фінляндії є сумніви, Швеція проголосувала за нас. Немає єдності в ЄС, у НАТО. І це велике досягнення Росії", – підсумував експерт.

Повернення Росії в ПАРЄ викликало обурення України KyivPost

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч проти 25 червня за повернення РФ до Парламентскої асамблеї Європи проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися. З повним списком країн, які проголосували, можна ознайомитися тут.

26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад.

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України влаштували демарш проти цього рішення.

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