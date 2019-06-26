Україна завдала нового удару по Росії в ПАРЄ: Європа пішла на нову зраду

У середу, 26 червня, в Парламентську асамблею Ради Європи внесли дві поправки до проекту резолюції, що скасовують повернення повноважень делегації Росії, проте ПАРЄ їх відхилила.
Авторами виступили депутати від України і країн Прибалтики, передають "РИА Новости".
Відзначається, що обидві поправки пропонували прибрати з проекту пропозицію про надання повноважень представникам РФ, зокрема фразу: "Асамблея постановляє ратифікувати (підтверджує) повноваження делегації Російської Федерації".
Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ розглянула доповіді щодо оскарження повноважень Росії. Після обговорення було заплановано голосування щодо поправок.
Як стало відомо, Асамблея відхилила згадані поправки до проекту резолюції про підтвердження повноважень російської делегації.
Раніше регламентний комітет Асамблеї засумнівався в законності повноважень РФ і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту і уряду.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, якої відповіді завдасть країна.
Повноваження Росії в ПАРЄ були оскаржені представниками України і Грузії.
У моніторинговому комітеті ПАРЄ рекомендували підтвердити повноваження російської делегації, які були оскаржені раніше.
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