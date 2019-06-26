Україна завдала нового удару по Росії в ПАРЄ: Європа пішла на нову зраду

У середу, 26 червня, в Парламентську асамблею Ради Європи внесли дві поправки до проекту резолюції, що скасовують повернення повноважень делегації Росії, проте ПАРЄ їх відхилила.

Авторами виступили депутати від України і країн Прибалтики, передають "РИА Новости".

Відзначається, що обидві поправки пропонували прибрати з проекту пропозицію про надання повноважень представникам РФ, зокрема фразу: "Асамблея постановляє ратифікувати (підтверджує) повноваження делегації Російської Федерації".

Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ розглянула доповіді щодо оскарження повноважень Росії. Після обговорення було заплановано голосування щодо поправок.

Як стало відомо, Асамблея відхилила згадані поправки до проекту резолюції про підтвердження повноважень російської делегації.

Раніше регламентний комітет Асамблеї засумнівався в законності повноважень РФ і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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