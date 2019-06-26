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Україна завдала нового удару по Росії в ПАРЄ: Європа пішла на нову зраду

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У середу, 26 червня, в Парламентську асамблею Ради Європи внесли дві поправки до проекту резолюції, що скасовують повернення повноважень делегації Росії, проте ПАРЄ їх відхилила.

Авторами виступили депутати від України і країн Прибалтики, передають "РИА Новости".

Відзначається, що обидві поправки пропонували прибрати з проекту пропозицію про надання повноважень представникам РФ, зокрема фразу: "Асамблея постановляє ратифікувати (підтверджує) повноваження делегації Російської Федерації".

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Нагадаємо, 26 червня ПАРЄ розглянула доповіді щодо оскарження повноважень Росії. Після обговорення було заплановано голосування щодо поправок.

Як стало відомо, Асамблея відхилила згадані поправки до проекту резолюції про підтвердження повноважень російської делегації.

Раніше регламентний комітет Асамблеї засумнівався в законності повноважень РФ і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктСанкції проти Росії
Теги
ПАРЄРосія
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Опять "мощный удар" и снова "фееричный " провал.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Как pоссиянин-категоpически пpотив участия Pоссии в ПАСЕ.Это никому не нужная ,ничего не значащая оPганизация,постоянно указывающая Pоссии что ей делать .Ни pазу не была пpинята pезолюция осуждающая пpофашистские настpоения в Пpибалтике,Укpаине.Ни pазу не были пpиняты pезолюции осуждающие убийства жуpналистов,цензуpу,нацистсие маpши.Зачем нам такие учителя?Но поpжать над хохлами,над их низменными человеческими инстинктами.Вот вся из гопнинская натуpа вылезла наpужу на глаза офуевших от такой наглости евpопейцев.Они все увидели и все поняли.Pовно минуту назад Пасе подтвеpдила полномочия Pоссии в полном обьеме.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
аха-ха-ха-ха....
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