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Повернення Росії в G8: Трамп висловив свою думку

2.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Своєю позицією поділився він у вівторок, 20 серпня, на зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, яка пройшла в Білому Домі, передає CNN.

"Ми говоримо про Росію, тому що я був на численних зустрічах G7. Я думаю, що доцільно було б мати там і Росію", – сказав він.

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Трамп підтримав повернення Росії в G8

Трамп підтримав повернення Росії в G8

"Якби хтось зробив якісь кроки, я б із задоволенням про це подумав", – додав Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що його попередник Барак Обама підтримав у 2014 році виключення Росії з групи провідних промислових країн з тієї причини, що його "перехитрили".

"Я думаю, президент Обама – Путін перехитрив його – не бачив у Росії нічого гарного, тому і хотів, щоб вона вийшла", – пояснив Трамп.

Зустріч Трампа і Йоханісса в Білому Домі

Зустріч Трампа і Йоханісса в Білому Домі

Трамп виступив за повернення Росії в "вісімку"

Трамп виступив за повернення Росії в "вісімку"

Трамп закликав повернути Росію в G8

Трамп закликав повернути Росію в G8

Відзначимо, ця заява Трампа прозвучала незадовго до чергового саміту G7. Зустріч лідерів країн-членів "вісімки" – Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Канади, США та Японії – відбудеться з 24 по 26 серпня в Біарріце (Франція).

Примітно, що напередодні теми повернення Росії в G8 на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним торкнувся глава Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп уже заявляв у червні 2018 року перед попереднім самітом, що виступає за повернення Росії в G8. Тоді прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа, тоді як президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти зміни формату G7 на G8 із поверненням у нього Росії.

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Дональд Трамп Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
США
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ну чё,кастрюли, на хозяина тявкать будете?
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Северг Олег
Северг Олег
Мы же вам говорили. Россия сверх держава, нравится вам или нет. Так что вы сильно поторопились нас поменять на нового хозяина. Новый хозяин нас уважает а вас как и положено за плевок на асфальте держит. Рано или поздно к русской двери на коленях приползёте. Просто подождите немного и увидите
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Подорога Артур
Подорога Артур
Это полный пиздец
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