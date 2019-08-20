Повернення Росії в G8: Трамп висловив свою думку

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Своєю позицією поділився він у вівторок, 20 серпня, на зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, яка пройшла в Білому Домі, передає CNN.

"Ми говоримо про Росію, тому що я був на численних зустрічах G7. Я думаю, що доцільно було б мати там і Росію", – сказав він.

Трамп підтримав повернення Росії в G8

"Якби хтось зробив якісь кроки, я б із задоволенням про це подумав", – додав Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що його попередник Барак Обама підтримав у 2014 році виключення Росії з групи провідних промислових країн з тієї причини, що його "перехитрили".

"Я думаю, президент Обама – Путін перехитрив його – не бачив у Росії нічого гарного, тому і хотів, щоб вона вийшла", – пояснив Трамп.

Зустріч Трампа і Йоханісса в Білому Домі

Трамп виступив за повернення Росії в "вісімку"

Трамп закликав повернути Росію в G8

Відзначимо, ця заява Трампа прозвучала незадовго до чергового саміту G7. Зустріч лідерів країн-членів "вісімки" – Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Канади, США та Японії – відбудеться з 24 по 26 серпня в Біарріце (Франція).

Примітно, що напередодні теми повернення Росії в G8 на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним торкнувся глава Франції Еммануель Макрон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп уже заявляв у червні 2018 року перед попереднім самітом, що виступає за повернення Росії в G8. Тоді прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа, тоді як президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти зміни формату G7 на G8 із поверненням у нього Росії.

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