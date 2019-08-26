Потягнуло на молодих? Дружину Трампа спіймали на поцілунках з Трюдо

У Франції на саміті "Великої сімки" першу леді США Меланію Трамп засняли за поцілунками з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Інцидент стався після офіційної фотосесії на G7. Відео в Twitter опублікував телеканал BFM.
На записі показано, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит поцілувала президента США Дональда Трампа, а перша леді відповіла на це поцілунком з прем'єр-міністром Трюдо.
Після милих обмінів люб'язностями політики ще раз позували фотографам вже з дружинами.
Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp- BFMTV (@BFMTV) August 25, 2019
Фотосесія на саміті G7
Фотосесія на саміті G7
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лідери країн обговорили на саміті G7 у Франції питання повернення Росії до групи "Великої сімки".
Президент США Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" у Франції посварився з колегами з G7, наполягаючи на поверненні Росії в клуб.
Відзначимо, що російський сенатор Олексій Пушков назвав абсурдним пропозицію глави Євроради Дональда Туска покликати на саміт G7 в 2020 році Україна замість Росії.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "OBOZREVATEL".