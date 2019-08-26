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Потягнуло на молодих? Дружину Трампа спіймали на поцілунках з Трюдо

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У Франції на саміті "Великої сімки" першу леді США Меланію Трамп засняли за поцілунками з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Інцидент стався після офіційної фотосесії на G7. Відео в Twitter опублікував телеканал BFM.

На записі показано, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит поцілувала президента США Дональда Трампа, а перша леді відповіла на це поцілунком з прем'єр-міністром Трюдо.

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Після милих обмінів люб'язностями політики ще раз позували фотографам вже з дружинами.

Фотосесія на саміті G7

Фотосесія на саміті G7

Фотосесія на саміті G7

Фотосесія на саміті G7

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лідери країн обговорили на саміті G7 у Франції питання повернення Росії до групи "Великої сімки".

  • Президент США Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" у Франції посварився з колегами з G7, наполягаючи на поверненні Росії в клуб.

  • Відзначимо, що російський сенатор Олексій Пушков назвав абсурдним пропозицію глави Євроради Дональда Туска покликати на саміт G7 в 2020 році Україна замість Росії.

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Тема
саміт G7
Особи
Джастін Трюдо Меланія Трамп (Melania Trump) Дональд Трамп
Місце
Франція
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