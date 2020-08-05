Потужний вибух у порту Бейруту: серед постраждалих можуть бути українці

МЗС з'ясовує, чи постраждали українці під час вибуху в порту Бейруту.

У порту Бейруту (Ліван), де 4 серпня трапився потужний вибух, стояло два українських судна з Маріуполя. Щоправда, даних щодо можливих загиблих або постраждалих унаслідок трагедії українців поки немає.

Про це в Twitter написав співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані. Тоді як в українському Міністерстві закордонних справ закликали повідомляти будь-яку інформацію про громадян України, які могли перебувати в районі НП.

Як свідчить сервіс MarineTraffic, від вибуху, який спричинив руйнування та пошкодження споруд і забрав життя щонайменше 78 осіб, могли постраждали п֦’ять суден. Серед них – два, які прибули з України.

Зокрема, за словами Мадані, у момент трагедії в порту перебували українські кораблі MERO STAR та RAOUF H.

У порту Бейруту, де трапився вибух, стояло два українських судна з Маріуполя (MarineTraffic)

Водночас у МЗС інформують, що українське посольство в Лівані продовжує вживати заходів щодо перевірки можливої наявності громадян України серед постраждалих. Там підкреслили, що телефони гарячих ліній працюють у штатному режимі, та нині звернення на них не надходили.

"МЗС закликає громадян України, які потрапили в цю надзвичайну ситуацію, та всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, звертатися на цілодобові "гарячі лінії" посольства в Лівані: +961 5921 668, або МЗС +380 44 238 16 57", – йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

Скриншот повідомлення (Facebook Міністерства закордонних справ України/MFA of Ukraine)

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