Потрапили в засідку: РФ зізналася в загибелі найманців Путіна

У Сирії загинули троє російських військовослужбовців, яких вважали зниклими безвісти.

Тіла бійців, які були вбиті в кінці лютого 2019 року, були доставлені в Росію, повідомляє Міністерство оборони РФ. Особи росіян встановлені.

Відзначається, що військові поверталися днем на автомобілі після доставки гуманітарної допомоги, потрапили в засідку групи бойовиків під Дейр-ез-зором і зникли. Із цього моменту велася безперервна робота з їх пошуку.

Новини У Сирії підірвався автомобіль з журналістами

РБК

При цьому, в РФ відзвітували також про дії у відповідь.

"У рамках спільної операції ВКС Росії і сил спеціальних операцій бандгруппа з понад 30 бойовиків, яка причетна до нападу на автомобіль із російськими військовослужбовцями, знищена", – заявили в Міноборони РФ.

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії загинув полковник Збройних сил Росії, який воював проти України на Донбасі.

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