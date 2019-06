"Попередження Путіну": США розпочали кібервійну проти Росії

У США почали нові кібератаки проти Росії. На цей раз хакери націлилися на ключові комп'ютерні системи, які відповідають за енергозабезпечення Російської Федерації.

Про це пише "Нью-Йорк Таймс", посилаючись на чиновників з Білого Дому.

За інформацією видання, США посилюють цифрове втручання в електромережу Росії, аби таким чином послати президенту РФ Володимиру Путіну попередження, а також продемонструвати, як адміністрація Дональда Трампа використовує нові органи влади для "більш агресивного застосування кіберінструментів".

При цьому в матеріалі "Нью-Йорк Таймс" уточнюється, що подібні спроби Америка здійснює ще з 2012-го року, проте раніше вони були спрямовані на розвідку і спостереження. Зараз же кібератаки проти Росії набувають більш агресивний характер.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на матеріал "Нью-Йорк Таймс", назвавши статтю "брехнею" і "зрадою".

"Вони (ЗМІ.- прим.ред.) зроблять або скажуть що завгодно, навіть не замислюючись про наслідки! Це справжні труси і, без сумніву, ВОРОГИ НАРОДУ!" - заявив Трамп.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....