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"Попередження Путіну": США розпочали кібервійну проти Росії

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У США почали нові кібератаки проти Росії. На цей раз хакери націлилися на ключові комп'ютерні системи, які відповідають за енергозабезпечення Російської Федерації.

Про це пише "Нью-Йорк Таймс", посилаючись на чиновників з Білого Дому.

Ілюстрація

Ілюстрація

За інформацією видання, США посилюють цифрове втручання в електромережу Росії, аби таким чином послати президенту РФ Володимиру Путіну попередження, а також продемонструвати, як адміністрація Дональда Трампа використовує нові органи влади для "більш агресивного застосування кіберінструментів".

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При цьому в матеріалі "Нью-Йорк Таймс" уточнюється, що подібні спроби Америка здійснює ще з 2012-го року, проте раніше вони були спрямовані на розвідку і спостереження. Зараз же кібератаки проти Росії набувають більш агресивний характер.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на матеріал "Нью-Йорк Таймс", назвавши статтю "брехнею" і "зрадою".

"Вони (ЗМІ.- прим.ред.) зроблять або скажуть що завгодно, навіть не замислюючись про наслідки! Це справжні труси і, без сумніву, ВОРОГИ НАРОДУ!" - заявив Трамп.

Раніше в ефірі ObozTV капітан ВМФ США Гаррі Табах заявив, що Росія не здатна змагатися з США в новій гонці озброєнь. За словами американського офіцера, якщо Кремль продовжить стояти на своєму, то ризикує розвалити власну країну.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Теги
СШАКібератакаРосія
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Сша - страна кибертеррористов на гос. уровне с 2012 года и не скрывают этого. Чего же тогда пристебались к россиянам после выборов 16-го года?
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