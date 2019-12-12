Помпео звинуватив Лаврова у гучній брехні після зустрічі з Трампом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав неправду, заявивши, що не обговорював з президентом США Дональдом Трампом тему втручання в американські вибори.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео, передає The Hill. Так американська сторона відреагувала на слова глави російського МЗС.

"Ви знаєте, ми вибори взагалі не обговорювали", – заявив Лавров

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не є точним відображенням моїх спогадів про цю зустріч", – в свою чергу підкреслив Помпео.

Лаврова звинуватили у брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, резидент США Дональд Трамп у вівторок, 10 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч тривала близько 50 хвилин.

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