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12 грудня • оновлено в 06:38
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Помпео звинуватив Лаврова у гучній брехні після зустрічі з Трампом

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав неправду, заявивши, що не обговорював з президентом США Дональдом Трампом тему втручання в американські вибори.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео, передає The Hill. Так американська сторона відреагувала на слова глави російського МЗС.

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"Ви знаєте, ми вибори взагалі не обговорювали", – заявив Лавров

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не є точним відображенням моїх спогадів про цю зустріч", – в свою чергу підкреслив Помпео.

Лаврова звинуватили у брехні

Лаврова звинуватили у брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, резидент США Дональд Трамп у вівторок, 10 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч тривала близько 50 хвилин.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Сергій Лавров Дональд Трамп
Місце
США
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