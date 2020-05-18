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18 травня • оновлено в 19:27
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Помпео відмовився від теорії з витоком COVID-19 із лабораторії Уханя

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Державний секретар США Майк Помпео відмовився від теорії, що COVID-19 поширився з лабораторії Уханя.

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Про це він розповів у інтерв'ю Breitbart, передає CNN. За його словами, тепер немає впевненості в тому, що вірус вийшов саме з лабораторії.

"Ми знаємо, що це почалося в Ухані, але ми не знаємо, звідки чи від кого. А це важливі речі", – зазначив Помпео.

Також він визнав, що згадувані раніше докази того, що вірус вийшов саме з лабораторії, можуть бути хибними. Проте США не відмовляються від своїх претензій на адресу Китаю через поширення коронавірусу і в уряді країни зараз готують позов.

Майк Помпео

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Майк Помпео дотримувався цієї теорії і заявляв, що у Вашингтона вистачає доказів про нібито витік вірусу з лабораторії Уханя.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Майк Помпео
Місце
США
Тег
вірус
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