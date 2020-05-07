У Ватикані помічник Папи Римського Франциска заразився коронавірусом COVID-19.

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Як повідомляє CNN з посиланням на директора прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні, ця людина ще на початку березня була переведена на віддалений режим роботи.

Зараз чоловік перебуває вдома під наглядом лікарів.

У Ватикані помічник Папи Римського захворів на коронавірус

Це вже 12-й випадок захворювання коронавірусом у Ватикані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія COVID-19 серйозно змінила порядок роботи Ватикану – Папа Римський правив пасхальну месу в порожній церкві.

У лютому в ЗМІ з'явився фейк про те, що Папа Римський і двоє його помічників нібито захворіли на коронавірус. Насправді 83-річний понтифік двічі отримував негативний результат на COVID-19.

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