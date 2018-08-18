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ПолітикаЕкономіка

Помер екс-секретар ООН, що підтримував Україну

11.3тЧитати новину російською

Колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан помер у віці 80 років.

Аннан був першим темношкірим африканцем, який зайняв роль вищого дипломата у світі, відбував два терміни з 1997 по 2006 рік, передає ВВС.

Пізніше він служив спеціальним посланником ООН у Сирії, очолюючи зусилля з пошуку мирного вирішення конфлікту.

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Помер знаменитий письменник Володимир Войнович

Велику увагу він також приділяв і проблемам України. У 2002 році Аннан був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ст. - за видатний особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та країнами міжнародного співтовариства, вагому роль у підтриманні миру і безпеки у світі.

Кофі Аннан під час відвідання музею Чорнобиля в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 17 серпня, на 74-му році життя помер знаменитий радянський і російський поет, автор пісень Микола Зінов'єв.

Особа
Кофі Аннан
Об'єкт
ООН
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Комментарии на сайте не модерированы
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Кастрюлеголовым бы чернокожего президента, и тогда поддержка Украины Западными толерастами возросла бы в разы.
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Ш. Олег
Ш. Олег
… а ещё он поддерживал ввод войск западной коалиции в Ирак (увидев пробирку с белым порошком, которой размахивал с трибуны ООН Колин Пауэлл) и в Афганистан (даже пробирки не увидев). Иракцы и афганцы с тех пор живут в мире и благоденствии, за что, очевидно, Аннану и дали Нобелевку. :) Впрочем, пусть покоится с миром - кто из нас не совершал ошибок?
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Tarasik
Tarasik
и последним...
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