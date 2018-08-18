Помер екс-секретар ООН, що підтримував Україну

Колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан помер у віці 80 років.

Аннан був першим темношкірим африканцем, який зайняв роль вищого дипломата у світі, відбував два терміни з 1997 по 2006 рік, передає ВВС.

Пізніше він служив спеціальним посланником ООН у Сирії, очолюючи зусилля з пошуку мирного вирішення конфлікту.

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Велику увагу він також приділяв і проблемам України. У 2002 році Аннан був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ст. - за видатний особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та країнами міжнародного співтовариства, вагому роль у підтриманні миру і безпеки у світі.

Кофі Аннан під час відвідання музею Чорнобиля в Києві

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